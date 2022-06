«Dette budet hadde aldri kommet om Wolfe selv ikke var fristet»

Molde tilhører en annen divisjon enn Brann. På veldig mange måter.

Molde vil kjøpe David Wolfe.

Brann er på mange måter en veldig mye større klubb enn Molde. Her er det større entusiasme, klubben er en institusjon i en norsk storby og tilskueroppslutningen og entusiasmen er i en helt annen liga.

Og, ærlig talt: Molde by er ikke rare greiene. Den er jo ikke det.

Men på den internasjonale scene er Molde Fotballklubb noe Brann er ganske langt unna å være. Molde spiller i Europa med korte og svært jevne mellomrom, og tilhører det skandinaviske toppsjiktet – rent sportslig. I år er de blant favorittene til å vinne serien – slik de også har vært de siste årene. Vi må tilbake til 2016 for å finne sist sesong Molde verken tok gull eller sølv.

De selger dessuten spillere for store penger og i et jevnt tempo. Dette er en rik og veldrevet fotballklubb, med en klar strategi om å kjøpe de fremste unge, norske spillerne og selge dem videre.

Hvis David Møller Wolfe da skal makte å holde hodet kaldt og ikke la seg styre av følelser, er det meget forståelig om han anser Molde som en langt mer troverdig forvalter av hans fremtid enn Brann. Utstillingsvinduet er blankpusset, og han får umiddelbar anledning til å ta plass i karmen. Molde skal spille europacup i sommer, og havner fort i et gruppespill. Igjen.

Det er først i år at David Wolfe har etablert seg på Branns venstreside. Han kan bli solgt allerede i sommer.

Men selv om David Wolfe vokste opp i Spania, er han bergenser. Han vet godt at det ikke er spesielt kledelig for en bergenser å skifte til en klubb mange av oss anser som en oppkomling av en småklubb.

Vi skal likevel ha klart for oss at Molde ikke hadde lagt inn et bud på totalt ni millioner kroner for Branns venstreback om ikke Wolfe selv hadde markert interesse for en slik overgang. Jeg sier ikke at Wolfe ønsker å bytte klubb. Men slike bud oppstår ganske enkelt ikke uten forberedelser.

Dersom Wolfe hadde vært avvisende til interessen, hadde Moldes sportslige ledelse valgt å bruke sin tid på annet enn å sende e-poster til Bergen.

Sportslig sett er det lett å forstå at Wolfe er smigret og fristet. Som Brann-spiller kan han realistisk sett tidligst spille europacup i 2024. Gjør han sine saker godt i Molde, kan det alternative karriereløpet plassere ham i en europeisk middels stor klubb omtrent akkurat da. Som 22-åring.

David Wolfe har et ønske om at Brann skal tjene penger på ham. Dersom Molde skal legge inn flere bud på spilleren, vil totalpakken ventelig passere ti millioner kroner.

Ni millioner kroner er en temmelig voksen sum, og dersom Molde skulle ønske å strekke seg enda lenger, blir det opp til Brann å gjøre sin vurdering. En salgssum på et sted mellom ti og 15 millioner kroner, med en ytterligere videresalgsprosent, er faktisk godt betalt for en spiller Brann har hatt minimale utlegg på. Spesielt tatt i betraktning av at spilleren ennå ikke har bevist noe på toppnivå. Brann har dessuten yngre venstrebacker i hopetall, samt en ytterst kompetent erstatter i Ruben Kristiansen på kort sikt.

Men fotball er følelser. Ingen i Brann ville like å selge en fremtidsmann til en annen norsk klubb. Jeg har også en bestemt formening om at store deler av supportermassen brekker seg bare av tanken på å se Wolfe i blått på Brann Stadion. Slik sett hadde det vært enklere for alle parter om det var en belgisk eller dansk klubb som nå gjerne ville kjøpe Branns 20 år gamle back.

Jeg tipper at David Wolfe er enig, at også han kvier seg for å ta endelig stilling til om han skal forlate ubeseirede Brann akkurat nå. Han står overfor en kattepine av et valg den dagen Brann ikke velger for ham. Det er fullt mulig at hjernen da vil komme frem til et annet resultat enn hjertet.

I så fall skal det bli spennende å se hvilket organ som vinner dragkampen.