Norske pensjonistar har berga flyselskapa. No brukar vi gamlingar like mykje pengar i utlandet som vi gjorde i førkoronisk tid, viser valutarekneskapen. Vi har danka ut heile 30–50-årskohorten, dei einaste som slo oss på flat mark i NM i svidde plastkort utan maske. No er det pensjonistane som må halda det norske folk på vengene når dei arbeidande og studerande massar er ferdigferierte.

Men det er styrtregn og hetebølgjer i pensjonisthorisonten. Billegare Flesland–Syden tur/retur med fly enn Flesland–Sandviken tur/retur med drosje, ser ut til å bli resirkulert til mimring om gode, gamle pensjonistdagar. No er det overhengande fare for varig dyrare flybillettar, og for auka skattar og avgifter for å letta frå asfalten. Pensjonen kan bli opptært av klimagassar.

Unge folk kan jo reisa med tog til Syden. Eller dei kan sykla. Eller gå. Dei kan kanskje få selskap av gamle fjellgeiter. Men pensjonistar med vondtar og iltar og fulle pilledosettar treng tusentals fot med luft under støttestrømpene for å sikra seg sol og varme og billeg brennevin.

Flyvertar er Sydens heimehjelp.

Fullvaksinering og maske og halvannan meters avstand hjelper ikkje mot skattar og avgifter og dyrare flybillettar. Det hjelper heller ikkje med lang og tru teneste og fullt opptente pensjonspoeng. Å vera stinn i pengar er det einaste som gjev utslag i lufttynne og lufttomme rom.

Dei aller stinnaste flyg til himmels. I rakett. Skatte- og avgiftsfritt. Utan rakettskam.

Jeff Bezos, han med Amazon, har vore leikeastronaut i ti minutt og ti sekund. Elon Musk, han med Tesla, har tenkt seg både til månen og til Mars. Eg kunne tenkt meg ein tur til Irland.

Om det skal skje ei sortering av folk etter kven som har størst trong for å koma seg over skyene, burde vi gamle vestlendingar koma høgt opp på listene. Vi har gått med gummistøvlar frå vi var ute av vogga for å skaffa verda grøn energi. Vi flyg til utlandet og svir plastkort fordi vi fortener det.