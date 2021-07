Treneren kritisk til Tufte-båten: – Ble et sjokk

TOKYO/OSLO (VG) I sitt syvende OL ble det ikke full klaff for Olaf Tufte (45) og resten av den norske dobbeltfireren. Med fjerdeplass i heatet, betyr det at de må gjennom oppsamlingsheat på søndag for å kunne ta seg til finale.

SKUFFET: De norske roerne måtte se at de ikke klarte å holde følge med de raskeste båtene under fredagens heat.

Den norske båten med Martin Helseth (27), Olaf Tufte (45), Oscar Helvig (25) og Erik Solbakken (26) fikk en etterlengtet opptur med annenplass i den siste verdenscupen før OL, men det ble ikke full klaff i fredagens innledende heat i dobbeltfireren.

Den norske båten kom i mål på fjerdeplass, 9,77 sekunder bak Polen. Det norske laget kom i mål på tiden 5.49,02 og må dermed ut i oppsamlingsheat.

Bedt om å oppsummere innsatsen til den norske båten, er trener Kjetil Undset klar i talen:

– Et lag som ikke stoler på seg selv. Som vil litt for mye, men som ikke har tålmodigheten, roen og 100 prosent tro på det de kan. Det ser ut som de ble tatt litt på sengen, dessverre. Når de først ble rodd fra, ble det altfor høye skuldre og det ble for mye kaos. De hang ikke sammen, sier treneren til norsk mediene.

Undset er klar på at det mulig å rette det opp igjen til søndagens oppsamlingsheat.

– Hvor langt var dette unna forventet?

– Omtrent åtte-ni sekunder, sier han.

– Er dette en ekkel følelse som det er vanskelig å bli kvitt før fortsettelsen?

– Ja, det er det så definitivt. Det er et OL. Vi har jobbet for dette i mange år og har ventet i halvannet år på den utløsende faktoren. Det som er litt spesielt med dobbeltfireren er at det går to båter direkte til finalen med en gang. Den norske modellen har vært å ha litt tunge bein i starten og så bygge seg opp gjennom heatene, men her går de raskeste båtene direkte til finale. Det ble et sjokk. Kanskje har vi ikke god nok erfaring med det. Vi har kanskje vært for snille på trening, sier Undset til VG.

KRITISK: Trener Kjetil Undset (høyre) var ikke fornøyd med prestasjonen til den norske dobbeltfireren.

Om det var varmt da Kjetil Borch var i aksjon noen timer tidligere, så kokte det på rostadion i Tokyo fredag formiddag.

VGs journalist så en utøver bli trillet vekk i rullestol, flankert av en rekke frivillige fra OL-arrangøren.

Kjetil Undset nevnte likevel ikke varmen i sin forklaring på hva som gikk galt.

– Det høres ut som om du ikke så dette komme?

– Nei, ikke så voldsomt. Vi har prestert veldig bra før vi dro ned hit og det løsnet veldig bra på trening i går. Det er litt slik det er med en så rask båt som dobbeltfirer. Når det ikke henger i hop, så koster det ekstremt med tid.

Dermed blir søndagens oppsamlingsheat den siste muligheten for den norske båten til å ta seg til finalen. De to beste båtene fra fredagens to heat gikk direkte videre til finalen. I oppsamlingsheatet møtes de seks båtene som ikke tok seg direkte til finalen, hvor de to beste igjen sikrer seg en plass i tirsdagens A-finale. De som ikke går videre fra oppsamlingsheatet, havner i B-finalen tirsdag.

Nederland og Australia gikk direkte videre til finalen fra det første heatet, mens Polen og Italia tok seg videre fra Norges heat.

OPPSAMLINGSHEAT: Den norske dobbeltfireren får en ny sjanse i søndagens oppsamlingsheat. Fra venstre: Martin Helseth, Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken.

Med deltagelsen i fredagens innledende runde, har Olaf Tufte nå deltatt i syv olympiske leker og er den nordmannen med flest deltagelser i OL. Tufte debuterte i OL tilbake i Atalanta i 1996 og tok sin første OL-medalje i Sydney i 2000 med sølv i dobbeltsculler sammen med Fredrik Bekken.

I både 2004 og 2008 tok Tufte gull i singlesculler, mens det ble bronse i 2016 i dobbeltsculler med Kjetil Borch for Tufte.

