Hamilton og Verstappen uenige om forklaring: – De kan ikke skylde på oss

Formel 1-rivalene Lewis Hamilton og Max Verstappen har to ulike synspunkter på forklaringen til dekkprodusent Pirelli.

TYDELIG: Max Verstappen (t.h.) kjøper ikke forklaringen til Pirelli. Her etter lørdagens kvalifisering, der han var neste mann som klarte å kjøre raskere enn Lewis Hamilton (t.v.) Foto: NICOLAS TUCAT / X01348

Publisert Publisert Nå nettopp

Red Bull-føreren Max Verstappen lå nemlig an til en suveren seier da fire runder gjensto i Baku for to helger siden, da han plutselig punkterte og snurret fra seier.

Dekkprodusenten Pirelli hevdet at det var behandlingen av dekkene som gjorde at de punkterte, og at det ikke var deres feil. Den forklaringen kjøper ikke Formel 1-stjernen.

– De er nødt til å ta en titt på seg selv. Vi gjorde ikke noe feil, så de kan ikke skylde på oss, sier Verstappen på pressekonferansen før helgens løp.

– Vi hadde ikke noe problem med dekkene våre. Jeg synes de har gjort en god jobb med dekkene i år, de er mer robuste enn før, mener Mercedes-fører Lewis Hamilton.

Se situasjonen hvor det gikk galt her:

Pirelli uttalte at «det ikke ble funnet noen produksjonsfeil eller kvalitetsmangler på dekkene». Motorsportforbundet (FIA) har innført protokoller for enda strengere oppfølging av dekktrykk og temperatur etter flere punkteringer de siste løpene.

Mange har tolket dette som om at lagene har funnet måter å kontrollere dekktemperaturen og trykket i dekkene på som Pirelli ikke har tatt med i beregningen, ifølge BBC.

Mange lag og førere har lenge ment at trykket er for høyt, og å minske trykket kan gi en fordel. Spørsmålet er dermed om det er Pirelli sin skyld at dekkene punkterer, eller om lag har minsket trykket for mye.

– De forklarte at de ikke har måleinstrumenter under løpet, men vi ga dem vårt trykk og de var innenfor den grensen de hadde satt. Hvis disse grensene ikke stemmer, er det ingenting vi kan gjøre med det, sier Verstappen.

PRESSEKONFERANSE: Red Bull-fører Max Verstappen og Lewis Hamilton i Mercedes. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

Nederlenderen legger til at også Aston Martin punkterte, selv om de heller ikke gjorde noe galt. Lance Stroll forsvant nemlig ut i en stygg krasj.

– Jeg kan ikke si hundre prosent «ja» eller hundre prosent «nei», svarer Aston Martin-fører Sebastian Vettel på hvorvidt han stoler fullt og helt på dekkene.

– Presset på dekkene er høyt, men som produkt skal det være designet for å være så trygt som mulig, sier tyskeren.

PS! Helgens løp starter klokken 15.00 på søndag. Max Verstappen inntar «pole position», mens Lewis Hamilton har nest beste startspor.

VM-stillingen etter 6/23 løp:

Max Verstappen, Red Bull – 105 poeng Lewis Hamilton, Mercedes – 101 Sergio Pérez, Red Bull – 69 Lando Norris, McLaren – 66 Charles Leclerc, Ferrari – 52 Valtteri Bottas, Mercedes – 47

Publisert Publisert: 20. juni 2021 00:47