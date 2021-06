Müller med stikk til EM-helten – fikk frekt svar

(Portugal-Tyskland 2–4) Lynvingen Robin Gosens er Tysklands ferskeste EM-helt etter en praktforestilling mot Portugal. Landslagsveteran Thomas Müller mente han ga seg for tidlig – og får svar på tiltale.

GODT HUMØR I DEN TYSKE LEIREN: Thomas Müller og Robin Gosens feirer et av målene fra lørdagens kamp. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / X01348

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Rett etter kampen sa han til meg: «Hvordan kan du gå av etter 60 minutter?»

Atalanta-spilleren Gosens gliser når han forteller om Müllers lille stikk.

Vingbacken var involvert i det aller meste Tyskland foretok seg offensivt. Først satte han ballen i mål på utrolig vis, men Serge Gnabry forstyrret keeper fra offside-posisjon. Det var bare et forvarsel for hva som skulle skje etter at Cristiano Ronaldo ga portugiserne 1–0.

Gosens var nest sist på ballen da Ruben Dias scoret selvmål og tyskerne utlignet. Han var tredje sist da Portugals Raphaël Guerreiro lagde nytt selvmål. På 3–1 serverte han Kai Havertz, før han med en majestetisk heading sørget for 4–1.

– Han gjorde det vi forlanger av ham. Og han gjorde det virkelig bra. Men det må sies at han kun spilte 60 minutter. Han spiller i Italia, ikke vet jeg, fleipet Thomas Müller overfor ARD.

Matchens ruvende skikkelse forlot banen til stående applaus i det 62. minutt.

Da Thomas Müller åpnet kjeften etter kampen, fleipet Gosens tilbake:

– Bedre med 60 gode enn 90 dårlige. Jeg tror det var slutten på saken.

Les også Tysklands «ukjente» helt Robin Gosens herjet med Portugal: – En kveld jeg aldri vil glemme

At det var én time med god fotball var ekspertene samstemte om.

– Robin Gosens spilte en veldig, veldig god kamp. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse for ham, sier Bastian Schweinsteiger, ARD-ekspert og midtbanegeneral for de tyske verdensmesterne i 2014.

Han trekker i tillegg frem Joshua Kimmich (høyre vingback) og Thomas Müller (hengende spiss) som Tysklands beste spillere. Han finner støtte hos landslagslegenden Michael Ballack (98 landskamper).

– Backene var kampens spillere. Spesielt Gosens og hvordan han håndterte den offensive rollen. Det var på et vis nøkkelen til å sette Portugal ut av balanse. Kimmich og Gosens var veldig effektive. Som sagt, Gosens var banens beste, konkluderer Ballack som ekspert hos MagentaTV.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. En kveld jeg aldri vil glemme, sier Gosens på pressekonferansen etter kampen.

PS! Frankrike leder gruppe D med fire poeng. Portugal og Tyskland har tre poeng, men portugiserne er foran på målforskjell. Ungarn har ett poeng.

Saken oppdateres.