Sundby og co. satser stort sammen med milliardær: – Vi skal bli best

Martin Johnsrud Sundby (36) og Niklas Dyrhaug (33) får med seg Rosenborgs styreleder og Trondheims eiendomskonge Ivar Koteng som sponsor når de nå satser på å bli det beste langløpslaget i verden.

LAGKAMERATER: Niklas Dyrhaug (t.v.) og Martin Johnsrud Sundby satset sammen i eget privatlag forrige sesong, nå utvider de laget. Her fra presentasjonen av satsingen i juni i fjor. Foto: Ole Martin Wold

– Det blir et stort team. Smørere, skitestere, manager og servicepersonell, og broderen fortsetter som trenerkapasitet. Vi blir et mini-landslag, sier Martin Johnsrud Sundby entusiastisk til VG.

Torsdag presenterer han og Dyrhaug sin nye satsing. Team Koteng har allerede lag i langløpsserien Visma Ski Classics. Men nå satser de nytt, og slår seg sammen med Benn Eidissen, som var en av hovedsponsorene til Sundby og Dyrhaug sist sesong.

ROSENBORG-SJEF: Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, møtte pressen da Eirik Horneland måtte gå som trener i juni i fjor. Han sponser langrenn og laget utvides. Foto: Ole Martin Wold

– Når vi går for dette, vil vi være det beste laget, sier Sundby.

I tillegg til til Sundby og Dyrhaug går Chris Jespersen, Torleif Syrstad og søstrene Astrid og Silje Øyre Slind for det nye laget Team Koteng Eidissen. Hele laget var samlet hos Ivar Koteng i Trondheim onsdag kveld.

– Vi kunne ikke reise rundt og være uproffe. Langløp er en stor jobb. 12 renn og reising. Det er noe helt annet enn det vi gjorde sist sesong. Vi skal kjempe ned de råeste langløpslagene. Dette blir gøy. Vi skal bli best, sier Sundby.

Koster nærmere fem millioner

Etter det VG kjenner til har de et budsjett på nærmere fem millioner kroner i året. Hovedsponsor Koteng har ifølge Kapital en formue på 2,4 milliarder kroner. Benn Eidissen har ifølge skattelistene i fjor en formue på 287 millioner kroner.

– Vi har ikke et bunnløst budsjett, men de har vært veldig rause. Men det har vært litt av en jobb dette. Vi håper å gi mye tilbake, sier Sundby.

De ønsket å få med seg Didrik Tønseth på laget da han ble vraket fra landslaget i vår, men han valgte å satse for seg selv med OL som det store målet.

– Det blir spennende å se om det blåses nytt liv i langløp nå som Marit Bjørgen er med og NRK mister rettighetene til verdenscup utenfor Norge. Kanskje stiller Petter Northug til start? Vi gleder oss skikkelig, sier Sundby som ble verdensmester på 15 kilometer i 2019.

BLIR MED VIDERE: Benn Eidissen (t.h.) fortsetter som langrennssponsor, nå for langløpslaget til Martin Johnsrud Sundby og hans fem lagkamerater. Her fra juni i fjor. Foto: Ole Martin Wold

Trebarnsfaren var i flere sesonger verdens beste langrennsløper. Han mener det nye livet med langløp passer ham fint. Nå kan han trene midt på dagen og droppe andreøkten om kvelden. Men han ler stort når VG spør om han kan slippe seg ned på rundt 600 treningstimer i året.

– Om du snakker om staking, så er vi vel der, sier Sundby.

Han har allerede prøvd seg på langløp. I 2017 vant han Birken selv om han ble kjørt ned av en scooter to mil før mål.

– I motbakker er jeg bra. Når det er en del grader oppover, så vet jeg at de skal være i bra form for å henge med. Men mange langløp er i flatt terreng, det går mye i rykk og napp. Birken er det løpet som passer vanlige langrennsløpere best. Jeg tror ikke jeg skal herje med langløpsgjengen. Men er jeg med til den siste bakken i Marcialonga,, skal de få det tøft, sier Sundby.

Heier på RBK og Glimt

Vasaloppet ser han på en av de største utfordringene, så det stakes godt om dagen.

Både Dyrhaug, Jespersen og Silje Øyre Slind stiller til start under den nasjonale langrennsåpningen med håp om å få gå verdenscup i Lillehammer i desember. OL er fortsatt målet for Dyrhaug, men Sundby forteller at hele laget tenker mer og mer langløp.

– Min store ambisjon er å få til et internasjonalt lag på sikt. Jeg elsker dette, å gå på ski og konkurrere. Hodet mitt fungerer best når jeg kan jage et mål, sier Sundby.

Sundbys sønn Markus liker særdeles dårlig at faren blir slått i skisporet:

Begge hovedsponsorene er store idrettsentusiaster. Koteng er styreleder i Rosenborg, Eidissen var styreleder i Bodø/Glimt. Det endte 2–2 da de møttes i mai.

– Jeg håper det blir uavgjort i neste kamp også, sier Sundby og ler.

– Hadde moren til Niklas Dyrhaug, Tove Moe Dyrhaug, som er daglig leder i Rosenborg, noe med dette samarbeidet å gjøre?

– Nei. Det var Chris Jespersen som satte det i gang, svarer Sundby.

Langløpssesongen starter med 42 kilometer i Les Moussières i Frankrike 23. januar.

Publisert Publisert: 18. juni 2021 12:58