Hjem med rutefly etter kaotisk uke med landslaget

GARDERMOEN (VG) Søndag reiser et landslag i karantene ut av Norge. Reisen går fra Gardermoen og hjem til klubblagene Europa rundt.

PÅ REISE: Lars Lagerbäck på Gardermoen søndag. Svensken reiser hjem uten å ha fått ledet Norge i én kamp denne landslagssamlingen. Foto: Hallgeir Vagenes

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det er en tilsynelatende vanlig dag på Gardermoen. Personellet hjelper de reisende gjennom sikkerhetsslusene – noen på gjennomreise, andre på vei hjem etter en helg i «røde» Oslo.

Blant de reisende er også en rekke landslagsspillere i karantene. For et knapt døgn siden måtte de snu i døren på flyplassen. De fikk ikke lov til å reise til Romania i privatfly. Nå skal de om bord i hver sine rutefly tilbake til sine respektive klubblag.

Den første VG observerte var landslagssjef Lars Lagerbäck. Svensken spaserte rolig forbi uten å ville kommentere den avlyste landskampen mot Romania.

Like etter ruslet AZ-spiller Fredrik Midtsjø gjennom ankomsthallen. Heller ikke han ønsket å snakke med VG før avreise til Nederland, sannsynligvis på 12.40-flyet til Amsterdam.

VILLE IKKE SNAKKE: Fredrik Midtsjø på Gardermoen. Foto: Hallgeir Vagenes

Smittevernoverlege Tore Steen bekrefter til VG at det er han som har tatt avgjørelsen om å la spillerne reise hjem søndag. Dette er også i tråd med covid-19-forskriftens §5e 2. ledd som sier følgende:

«Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering for kommunelegen».

Det betyr at hele landslagstroppen med unntak av Omar Elabdellaoui, som tidligere denne uken ble satt i isolasjon etter påvist coronasmitte, lovlig kan reise hjem. De resterende spillerne har testet negativt for corona flere ganger.

Den norske coronaforskriften gir ikke lov til å sende spillerne ut av landet for å dra på jobb - altså for å spille fotball. Landslaget må fortsette karantene på sitt bosted.

– Hele spillergruppa er dypt fortvilet over at norske myndigheter nekter oss å reise til de to avgjørende Nations League kampene mot Romania og Østerrike, uttalte kapteinsteamet, bestående av Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua KIng, i en pressemelding i går.

Det har vært en kaotisk uke for det norske landslaget. Allerede før landskampen mot Israel haglet kritikken mot at det skulle spilles fotball midt i en pandemi. Påvist smitte i den israelske troppen kastet bensin på bålet.

Kampen mot Israel ble avlyst, og senere fikk Elabdellaoui påvist corona. En landslagssamling bestående av tre kamper, ender nå opp med ingen kamper for den opprinnelige troppen.

Det er fremdeles usikkerhet rundt Nations League-kampen mot Østerrike kommende onsdag. NFF har bekreftet at de jobber med et mulig nødlandslag. Troppen vil da bestå av norske spillere som har klubbhverdagen sin i utenlandske klubber.

Publisert Publisert: 15. november 2020 11:15 Oppdatert: 15. november 2020 11:32

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent