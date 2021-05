Syrlig Hareide: – Kjedelig å vinne 5–0. Helt forferdelig

TRONDHEIM (VG) «Kjedelige» Rosenborg spilte festfotball. Nysigneringen Guillermo Molins (32) er «ikke i slag», men scoret og ble banens beste i debuten. Nå tar Åge Hareide (67) et oppgjør med fotballeksperter.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert

Det kommer en liten tirade fra Rosenborg-treneren da VG viser til kritikken mot signeringen av Guillermo Molins, den skadeskutte svensk-uruguayanske spissveteranen som floppet i Sarpsborg, men scoret i RBK-debuten torsdag.

– Kritikere og eksperter bryr jeg meg ikke særlig om. De mener alltid. Hvis det er fullt på Lerkendal, kan vi ha 20.000 kritikere hvis det ikke går bra. Og 20.000 eksperter. Og alle som hevder de er eksperter, er på samme nivå som en publikummer, smeller det fra Hareide.

Han utdyper – i forkant av RBKs storoppgjør borte mot Bodø/Glimt på fotballens festdag (avspark 18.00):

– De kjenner veldig lite til det vi holder på med. De uttaler seg som om de kan alt. Hvis de egentlig kan så mye om fotball, burde de vært fotballtrenere og ikke eksperter.

VGs fotballekspert Kai Bardal uttalte at Molins-signeringen «åpenbart er kortsiktig», og at den «bryter litt med det de har prøvd å gjøre på generell basis».

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson uttalte at Molins «ikke er i slag», og at han var «overrasket over at det blir en korttidshorisont for en spiller som trenger tid til å komme seg i form».

– Jeg leser ikke aviser. Og jeg bryr meg ikke, svarer Molins kort på spørsmål om han har fått med seg de kritiske røstene rundt overgangen hans.

GODT KJENT: Åge Hareide og Guillermo Molins fra tiden i Malmö. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kritiske røster var det også rundt Rosenborg etter serieåpningen mot Vålerenga. Høyreback Christian Borchgrevink skapte overskrifter da han stemplet Hareides lag som «kjedelig».

– Ja, det er jo kjedelig å vinne 5-0. Helt forferdelig, svarer Hareide syrlig etter å ha slått tilbake med en særs underholdende forestilling mot Viking torsdag kveld.

Han understreker:

– Jeg er ikke opptatt av hva folk sier. Jeg er mer opptatt av eget lag.

Publisert: 16. mai 2021 15:50