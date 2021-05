Hovland endte på tredjeplass etter ny superavslutning

Viktor Hovland (23) leverte nok en strålende avslutningsrunde på PGA-touren. Med en bogeyfri runde, fire slag under par, var han med i seierskampen mot slutten og endte på tredjeplass for andre uke på rad.

MED I TOPPEN: Viktor Hovland. Foto: Jacob Kupferman / FR171784 AP

– Jeg følte ikke jeg spilte fantastisk gjennom uka, men de siste to dagene var veldig gode, med syv slag under par i helgen. Jeg følte at banen bare ble tøffere og tøffere, så jeg er veldig fornøyd med det, sier Viktor Hovland i et intervju med arrangøren etter runden.

Nordmannen lå på en delt 24. plass etter de to første rundene, men klatret først opp til en delt syvendeplass med lørdagens runde, før han tok steget helt opp til en delt tredjeplass med søndagens gode avslutningsrunde.

Hovland endte også på delt tredjeplass under forrige ukes Valspar Championship, det etter å ha levert den beste avslutningsrunden av samtlige. Denne uken var det kun Abraham Ancer (fem slag under par) som leverte en bedre avslutningsrunde enn nordmannen.

Nå venter det en uke med turneringsfri for Hovland, før han spiller sesongens andre majorturnering, PGA Championship 20.-23. mai.

I AKSJON: Viktor Hovland på det 18. hullet under søndagens runde. Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland spilte stødig og fin golf og var sjeldent i problemer under runden. Rundens første birdie kom på hull 4 og nok en birdie kom på hull 7. Nordmannen drivet greenen på hull 14 - et par 4-hull på i underkant av 300 meter - og noterte seg for dagens tredje birdie, før det fulgte nok en birdie på det neste hullet etter et glimrende innspill.

Fra å være fem slag bak teten før runden, var Hovland med det bare ett slag bak og oppe på en delt tredjeplass med tre hull igjen av runden.

På de siste hullene klarte han imidlertid ikke å sette press på konkurrentene, og Hovland avsluttet med par på de siste tre hullene. Dermed ble det en bogeyfri runde på 67 slag, fire slag under par.

Rory McIlroy hadde ikke vunnet på PGA-touren siden høsten 2019, men kunne juble for seier denne uken - hans tredje seier i turneringen i løpet av karrieren. McIlroy gjorde det riktignok spennende for seg selv på det siste hullet, hvor han havnet i vannhindret og valgte å droppe seg ut, men med en bogey vant han ett slag foran Abraham Ancer.

Hovland fulgte på plassen bak, sammen med Keith Mitchell, og endte på en delt tredjeplass.

Det vil gi en premieutbetaling på 477.900 amerikanske dollar, tilsvarende 3,93 millioner norske kroner.

VANT: Rory McIlroy. Foto: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland har vunnet på PGA-touren to ganger i karrieren. Han ble den første nordmannen som vant en turnering på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open i februar i fjor, mens han tok sin andre seier da han vant Mayakoba Golf Classic i desember.

Nordmannen har hatt en rekke topplasseringer i 2021, med to delte andreplasser og en delt tredjeplass tidligere dette året.

Hovland rykket opp til ellevteplassen på verdensrankingen etter forrige ukes tredjeplass i Valspar Championship og hadde denne uken muligheten til å spille seg opp blant de ti beste i verden for første gang. Nordmannen passerte tiendemann på rankingen, Brooks Koepka, men ble selv også passert av turneringsvinner Rory McIlroy og blir dermed liggende på ellevteplass.

I FedEx-cupen - PGA-tourens svar på verdenscupen - ligger Hovland fremdeles på tredjeplass.

