Nervøs Tripic i karantene når sesongen sparkes i gang: – Det blir fælt

Hele Stavanger kokte i begeistring da Zlatko Tripic returnerte til Viking denne uken. Likevel må han nøye seg med sofaen når Brann ankommer Rogaland søndag kveld.

KLAR FOR KAMP: Zlatko Tripic gleder seg stort til serieåpningen til tross for at han selv ikke får deltatt. Foto: PRIVAT

– Jeg er ikke nervøs når jeg spiller selv. Jeg har blitt roligere på banen, men å sitte på sofaen blir fælt. Jeg kommer til å skjelve i hele kroppen og være utrolig nervøs. Det blir også litt ekstra spesielt når det er et vestlandsderby, forteller 28-åringen til VG bare timer før avspark mellom Viking og Brann i seriepremieren på SR-Bank Arena i Stavanger.

Han påpeker likevel at han har stor tro på gruppen, og at de viste i generalprøven mot Haugesund, hvor de vant 4–0, at de er klare når dommeren blåser i gang kampen.

Søndagens seriepremiere i Eliteserien kan du følge i VG Live. Foruten vestlandsderbyet mellom Viking og Brann klokken 18.00, møtes også fjorårets seriemester Bodø/Glimt og Tromsø. Kristiansund tar også den korte turen sørover for å møte Molde på Aker stadion før kveldens hovedkamp mellom Vålerenga og Rosenborg sparkes i gang klokken 20.00 i hovedstaden.

Når VG prater med kanten fra Lyngdal sitter han på balkongen og gjennomfører en restitusjonsøkt på en ergometersykkel. Han forteller at han har gjennomført noen tyngre økter for seg selv etter han kom til Stavanger for å være klar for kamp når karantenen er over.

– Forventningene er ikke akkurat lave, så jeg må trene ekstra hardt, ler Tripic.

Og forventninger er det. Da en mulig retur ble offentlig kjent i mediene, vartet lokalavisen Stavanger Aftenblad opp med en «minutt for minutt»-variant hvor de fulgte utviklingen på returen for cupfinalehelten fra 2019. Han erkjenner at det er litt rart å være tilbake i Stavanger etter å ha levd profflivet i Tyrkia.

– Først og fremst er det helt nydelig, men det er også litt rart, men på en «god-rar» måte. Over natten var profflivet i Tyrkia forbi, så reiser man hjem til trygge omgivelser til leilighet og kjente og kjære i Stavanger. Det er ingen hemmelighet at det var tungt å dra fra Viking. Jeg fikk oppleve et eventyr både sportslige og økonomisk, men det var vemodig å dra fra opplevelsene vi hadde i Viking, forteller 29-åringen.

Slik avgjorde Tripic cupfinalen mot FK Haugesund i 2019:

Han forteller at det var litt ulike omstendigheter som gjorde at en Viking-retur ble aktuelt, og trekker særlig frem situasjonen rundt coronaviruset. Han forteller også at han hadde prater med Bjarne Berntsen, og så nye samtaler med Vikings nye trenerduo Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. Han forteller at det siden aldri var noe tvil.

– Det er et sykt potensial i denne byen. Folk ønsker suksess og har nå troen. Når de viser den velkomsten som de gjorde da jeg kom også ... det var fantastisk. Det vil jeg huske for resten av livet.

– Hvilke forventninger har du for deg selv og laget i år?

– Kjempestore for både laget og meg selv. Viking skal nærme seg toppen av norsk fotball. For min del kommer jeg fra erfaring fra europeisk toppfotball og spill fra et høyere nivå. Det er klart jeg må levere. Men det kommer til å bli tøft for oss. Nå har folk forventninger til oss, og det skal vi trives med. Vi har fått den respekten vi fortjener, sier lyngdølen.

