Milan er soleklart best i Italia etter corona-avbrekket

(Milan - Fiorentina 2–0) Milan er hele syv poeng foran byrival Inter på tabellen siden coronaviruset stoppet den italienske fotballen.

BYTTET INN: Jens Petter Hauge og Milan har dominert etter coronaavbrekket i italiensk fotball. Her feirer han scoring forrige helg mot Napoli sammen med bosniske Rade Krunic. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Mot formsvake Fiorentina på VG+ viste de umiddelbart hvorfor de leder Serie A og har dominert helt siden coronaviruset stengte ned internasjonal fotball i mars.

På de tolv kampene som avsluttet forrige Serie A-sesong i sommer, tok de 30 av 36 mulige poeng.

Les også Hauge byttet ut i vanskelig bortekamp

Med den kontrollerte 2–0-seieren over Fiorentina søndag kveld har de tatt 23 av 27 mulige poeng denne sesongen.

Allerede et drøyt kvarter ut i kampen dukket kaptein Alessio Romagnoli opp på bakre stolpe og stanget inn et hjørnespark.

Like etter ble Alexis Saelemaekers felt på vei gjennom mot mål. Han fikk avfyrt skudd, men ble likevel hindret nok til at hjemmelaget fikk straffe.

Fakta Fra 20. juni til 2. august (sesongen 2019/20): 1. Milan, 30 poeng

2. Atalanta, 30 poeng

3. Inter, 28 poeng

4. Roma, 25 poeng

5. Napoli, 23 poeng

6. Juventus, 20 poeng

7. Fiorentina, 19 poeng

8. Sassuolo, 19 poeng Fra 19. september til 29. november (sesongen 2020/21): 1. Milan, 23 poeng

2. Inter, 18 poeng

3. Sassuolo, 18 poeng

4. Juventus, 17 poeng

5. Roma, 17 poeng

6. Hellas Verona, 15 poeng

7. Napoli, 14 poeng

8. Atalanta, 14 poeng Samlet siden coronautbruddet: 1. Milan, 53 poeng

2. Inter, 46 poeng

3. Atalanta, 44 poeng

4. Roma, 42 poeng

5. Juventus, 37 poeng

5. Napoli, 37 poeng

5. Sassuolo, 37 poeng

8. Lazio, 30 poeng Les mer

I Zlatan Ibrahimovic’ skadefravær var det Franck «the tank» Kessie som steppet opp og hamret ballen inn.

Hamre ballen inn gjorde han imidlertid ikke da Milan fikk nok et straffespark etter at Martin Caceres brukt for mye armer mot Theo Hernandez.

Han satte ballen i samme keeperhøyde som sist, men denne gangen var «Viola»-målvakt på rett sted.

Jens Petter Hauge ble byttet inn med et lite kvarter igjen å spille, men markerte seg ikke med annet enn å lage frispark i bortelagets straffeområde.

Markert seg har imidlertid Milan gjort, som fortsetter å dominere i Serie A post-corona.

Publisert Publisert: 29. november 2020 16:55