Sprintkongen Thingnes Bø fikk revansje – storebror Tarjei slakter seg selv

Johannes Thingnes Bø (27) lar seg ikke slå to ganger på én helg. Søndag var han i en egen klasse på sprinten i Kontiolahti og tok over ledelsen i verdenscupen, mens storebror Tarjei Bø (32) gikk mentalt i kjelleren etter rennet.

Johannes Thingnes Bø måtte se seg slått av sensasjonen Sturla Holm Lægreid lørdag.

– Det er utklassing, sa Thingnes Bø om sin overraskende overmann etter rennet, men innrømmet at det var kjipt å tape mot en som var yngre enn ham.

Men søndag var det ingen som overmannet 27-åringen fra Stryn.

SIKKER: Lørdag ble den ene bommen avgjørende. Søndag gjorde Johannes Thingnes Bø ingen feil på standplass. Han hadde den klart beste løpstiden også, 18 sekunder foran storebror Tarjei. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Gikk forbi Fourcade

Han var litt heldig da den ene blinken på første skyting gikk ned i sakte film, men mellom de to skytingene satte han inn nådestøtet i sporet og kom inn på standplass til stående skyting med en enorm ledelse.

– Vi har hatt veldig gode ski her i Finland, vi flyr gjennom snøen. I utforbakkene suser vi forbi folk, så det gir masse energi. Det er vinn-vinn, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Den ledelsen rotet han heller ikke bort med geværet, for han senket alle fem blinkene og suste inn til seier i Finland.

– Det er egentlig litt over forventning å vinne allerede nå. Jeg tror jeg kan komme i bedre form. Det er et veldig godt gjennomført løp, sier han.

Seieren var nordmannens 24. sprintseier, og gikk dermed forbi Martin Fourcade på den listen (23 seiere). Ole Einar Bjørndalen er nå den eneste som har vunnet flere sprintrenn enn Johannes Thingnes Bø.

Gårsdagens sensasjon Sturla Holm Lægreid klarte ikke matche farten til Johannes Thingnes Bø søndag, og da verdenscupkarrierens andre bom kom på stående skyting var det klart at han måtte gi fra seg den gule ledertrøyen til Thingnes Bø.

– Sånn jeg holdt på med som 13-åring

En som ikke var fornøyd var Tarjei Bø som endte på 15. plass med tre bom, halvannet minutt bak lillebroren.

– Det er dårlig. Veldig, veldig dårlig. Det er sånn jeg holdt på med som 13-åring det. Det er ikke vits i å komme her og levere det der, det må man bare være ærlig på.

– Du er veldig selvkritisk nå? spurte NRKs reporter.

– Tre bom... Hvis du ikke er selvkritisk da så har du ingenting her å gjøre, svarte han.

MISFORNØYD: Tarjei Bø var svært selvkritisk i intervjuet med NRK etter rennet. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vetle Sjåstad Christiansen sørget derimot for at det ble en god norsk laginnsats med kun én bom, men måtte til tross for en sterk sisterunde ta til takke med den sure 4. plassen. Kanskje ekstra sur fordi den er bak to svensker: Sebastian Samuelsson og Martin Ponsiluoma.

