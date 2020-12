Norge dropper rennene i desember - står trolig over Tour de Ski

Langrennskomiteen har i møte med langrennsledelsen besluttet at Norge ikke deltar i verdenscuprennene i Davos og Dresden i desember. Det planlegges heller ikke for norsk deltakelse i Tour de Ski i januar slik situasjonen er nå.

BLIR HJEMME: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen ga tidligere beskjed om at de står over rennene i desember. Nå får de følge av resten av langrennseliten. Foto: Terje Pedersen, NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Dette er en vanskelig beslutning, men etter grundige diskusjoner internt, mener vi dette er riktig for langrenn slik situasjonen er nå, opplyser langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad i en pressemelding.

Dermed endte Norges Skiforbund på samme standpunkt som Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen, som i går fortalte om deres avgjørelse.

– Vårt hovedmål denne skisesongen er VM i Oberstdorf, sier langrennssjef Espen Bjervig. Han er villig til å gjøre prioriteringer som sikrer at langrennstroppen er best mulig forberedt med friske utøvere til VM.

– Krevende

Bjervig sier at man har diskutert erfaringene gjennom helgen og at man erkjenner at risikoen for å bli smittet av Covid-19 er tilstede ved deltakelse i verdenscupen.

– I tillegg til risikoen ved å reise, har vi erfart at å holde avstand og unngå nærkontakt på World Cup-arenaen er mer krevende enn vi først antok. Utholdenhetsutøvere har lungene som verktøy, og vi kjenner ikke ettervirkningene av Covid-19. Derfor må vi ta forhåndsregler, sier Bjervig.

Han holder døren på gløtt for Tour de Ski om situasjonen skulle endre seg i positiv retning med tanke på smittesituasjonen og en eventuell annerledes gjennomføring.

Det har svenskenes langrennssjef Daniel Fåhraeus tatt til orde for. Han ønsker ifølge SVT at Tour de Ski blir gjennomført på kun ett eller to steder.

Svenskene kan komme til å gjøre som Norge og droppe rennene nå i desember.

Vi oppdaterer saken!

Publisert Publisert: 1. desember 2020 12:08 Oppdatert: 1. desember 2020 12:30