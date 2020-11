NFF sier nei til Lillestrøm-ønske: – Ikke veldig overraskende

Lillestrøm har bedt Norges Fotballforbund om å flytte sluttrundene i Obosligaen denne sesongen for å unngå at flere kamper går på nøytral bane som følge av manglende stadionlys. Nå har serietoeren fått svaret: Det skjer ikke.

IKKE HØRT: Lillestrøm-trener Geir Bakke peker ut kursen for nøkkelspiller Fredrik Krogstad under kampen mot Tromsø. Til venstre assistenttrener Petter Myhre og sportskoordinator Tor Arne Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det var Romerikes Blad som før helgen omtalte Lillestrøms anmodning til NFF. Bakgrunnen er at flere av kampene i Obosligaens to siste runder akkurat nå er satt opp på nøytral bane – og det gjelder klubber med hjemmearenaer som ikke har tilstrekkelig flomlysfasiliteter til å huse en kamp med avspark 15.00 sent i november og begynnelsen av desember.

Det betyr at klubber som Grorud, KFUM, Åsane og Strømmen må spille på lånte baner når sesongen konkluderes. For NFF er det et ufravikelig prinsipp at alle matcher i de to siste rundene skal spilles samtidig, og forbundet fastholder avsparktid 15.00, ikke i dagslys to timer tidligere, som Lillestrøm foreslo i sitt nylig innsendte forslag til NFF.

Lillestrøms styreleder Morten Kokkim mener det er i strid med fair play at det ligger an til at fire klubber blir fratatt hjemmefordelen og må spille på nøytral grunn. Men slik forblir det, ifølge svaret LSK har mottatt fra NFF.

– Det var ikke veldig overraskende. Det var ikke veldig argumentasjon for det, heller. Konklusjonen er at de ikke vil endre, og for meg høres det som bekvemmelighetshensyn. Selvfølgelig kunne de endre, men de ville ikke, sier Kokkim til VG.

Han mener utfallet kan ha stor betydning for tabellen både i topp og bunn. Lillestrøms opprykksskjebne kan eksempelvis styres av resultatet i Strømmen-Tromsø i siste serierunde, og den kampen blir trolig spilt i LSK-hallen eller på Jessheim stadion, ikke på Strømmens hjemmebane.

– Nå får vi ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og det er våre egne kamper. Vinner vi dem, vil det ikke ha betydning for vår situasjon, sier Kokkim.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn melder at totalvurderingen gjorde det vanskelig å imøtekomme ønsket fra Åråsen.

– Bestemmelsene for den enkelte turnering blir vedtatt av styret før oppstart etter høring blant klubbene. Terskelen for å endre bestemmelsene midt i en sesong skal være meget høy, påpeker Fisketjønn.

Les også Norsk fotballs kriseplan: Eliteserie-runder kan måtte flyttes til 2021

NFF-sjefen viser til at det er Obosliga-klubbene selv som for noen år siden fremmet ønske om å kunne spille på en reservearena i enkelte tilfeller. Da ble det – ifølge Fisketjønn – dessuten konkludert med at tidligavspark, som LSK foreslo nå, regnet som dårlig produktutvikling av Obosligaen.

– 2020 er en sesong der vi nok vil oppleve flere flyttinger grunnet vær og føre. Det har allerede skjedd i Obosligaen, sier Fisketjønn.

Fakta Kampene på nøytral bane Disse fire kampene er blitt flyttet som følge av manglende fasiliteter: Grorud – Kongsvinger (Consto Arena i Mjøndalen), KFUM – Øygarden (Intility Arena i Oslo), Åsane – Strømmen (Vestlandshallen rett ved hjemmebanen Myrdal), Strømmen – Tromsø (ikke bestemt, trolig LSK-hallen i Lillestrøm eller Ull/Kisas bane Jessheim stadion). Les mer

Grorud kjemper i bunnen av tabellen og møter Kongsvinger i det som kan bli en ren «nedrykksfinale» i nest siste runde. Da må Oslo-klubben helt til Mjøndalen og låne Consto Arena.

– Jeg skjønner ikke at man ikke skal tillate at man spiller klokken 13.00. Det kan skille opprykk og nedrykk for noen lag. De poengene kan være utrolig viktige, sier daglig leder Jon Ole Reinhardsen og er klar på at hjemmebanen Arctic Match hadde holdt om kampstart hadde vært to timer før.

– Men dette var oppe til «høring» før sesongstart?

– Det var oppe, og NFF har helt sikkert sitt på det tørre. Det ble en veldig spesiell sesong, og her mener jeg at man bør bruke sunn fornuft og endre på de planlagte rundene, sier Groruds klubbleder.

Les også Lillestrøm slo Tromsø og er «best av de beste»

– Jeg kjenner ikke til at det er blitt diskutert tidligere i år. Men det er flere kamper som har gått tidligere enn klokken 15, senest Strømmen-Sogndal i helgen som var. Dette hadde vært uproblematisk, mener LSKs Morten Kokkim.

Ranheim-sjef Frank Lidahl forstår godt at Lillestrøm reagerer og beskriver Kokkim som en «klok og fin fyr».

– Så kan man selvsagt mene at det kunne vært mulig for NFF å sette opp siste runde med hjemmelag som har godkjent lys, påpeker Lidahl, som under sesongavslutningen i fjor beskrev forbundet som et «nisselag»:

Publisert Publisert: 3. november 2020 05:38

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent