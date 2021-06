Solbakken i strupen på UEFA-topper: – Lever ikke i den normale verden

Landslagssjef Ståle Solbakken (53) er hard mot UEFA og mener organisasjonen kan være redd for å legge seg ut med maktpersoner i land som Ungarn.

Landslagssjef Ståle Solbakken på feltet

Det europeiske fotballforbundet avviste forespørselen fra Münchens borgermester Dieter Reiter om å lyse opp praktfulle Allianz Arena i regnbuens farger i onsdagens EM-match mellom Tyskland og Ungarn.

Regnbuefargene skulle være en reaksjon på at den ungarske nasjonalforsamling nylig la ned forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige.

– Det hadde vært det letteste å si ja til det, og bli en litt mer inkluderende og åpnere organisasjon - som de kunne scoret mye poeng på. Nå får de den midt i fleisen igjen. Et eksempel på at noen av de lederne ikke lever i den normale verden, sier Norges landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

– Hvorfor tar UEFA dette standpunktet?

– I enkelte land i Europa går det jo feil vei når det gjelder toleranse for homofili. Det er lov å spekulere om at det kan være en grunn, at du ikke skal støte noen maktpersoner i de landene, sier Solbakken.

FOTBALL-VENNER: Ungarns statsminister Viktor Orbán sammen med Ungarns fotballpresident Sándor Csányi under EM-oppgjøret mellom Ungarn og Portugal. Foto: Laszlo Balogh / AP Pool

I UEFA-styret sitter Ungarns fotballpresident Sándor Csányi som en av seks visepresidenter.

Milliardæren er Ungarns nest rikeste person, ifølge Forbes. Han er direktør i OTP Bank Group, Ungarns største bank.

68-åringen omgås landets populistiske statsminister Viktor Orbán, en mann som er ekstremt opptatt av fotball. Senest i EM-oppgjøret mellom Ungarn og Portugal 15. juni i Budapest ble de to avbildet sammen - Orbán med et fotballskjerf rundt halsen.

Den ungarske statsministeren har lenge brukt fotball for å fremme sin høyreorienterte politikk, ifølge AP. Og han blir ofte fotografert på denne måten, på fotballkamp sammen med landets mest suksessrike businessfolk.

Ifølge tyske medier har statsministeren avlyst onsdagens planlagte tur til München for å se Tyskland-Ungarn.

Hverken UEFA eller det ungarske fotballforbundet har besvart VGs spørsmål om hvilken rolle Sándor Csányi har spilt i regnbue-avslaget - eller hvordan UEFA kom frem til «nei-et». UEFA henviser til onsdagens redegjørelse der UEFA-logoen er kledd i regnbuens farger.

I sitt avslag legger UEFA vekt på at organisasjonen er politisk nøytral, og at forespørselen kom i en politisk kontekst - som et svar på Ungarns vedtak.

– Tradisjonelt har UEFA vært restriktive på det de oppfatter som politiske standpunkt, forklarer Karen Espelund, som i sin tid ble det første kvinnelige styremedlemmet i UEFA.

Hun mener det er opplagt at UEFA her burde tatt et tydelig menneskerettighet-standpunkt.

Espelund vet lite om Sándor Csányi rolle i avslaget, men er fullt klar over statsminister Viktor Orbáns fotballinteresse. På generelt grunnlag sier hun at det for et fotballforbund vil være krevende å ikke ha en god allianse med landets politiske ledelse.

- Jeg synes dette bare er trist, sier NFFs visepresident Ane Guro Skaare-Rekdal, som forteller at NFFs videre reaksjon vil bli diskutert på kveldens styremøte.

– Det står i UEFAs egne vedtekter at alle - uansett kjønn, farge og legning - skal være en del av fotballfamilien, og det hadde vært naturlig at det hadde gått litt mer smooth, sier Solbakken.

– Det er bare fint at de får trykk på seg, legger han til.

– Jeg tror vi er på ville veier hvis lyssymboler som viser fotballens grunnverdier skal sees på som en politisk markering, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness.

– Dette handler om hvordan UEFA selv skal ivareta sine kjerneverdier, og det skal ikke reduseres til politikk. Her bommer UEFA, sier hun.

PS! Ungarns fotballpresident Csányi er også en av visepresidentene i FIFA, sammen med blant andre UEFA-presidenten, sloveneren Aleksander Čeferin.

Csányi er direktør i OTP Bank Group, Ungarns største bank, som nettopp kjøpte eierandel i NKBM, Slovenias nest største bank, for å bli den ledende bankaktøren på det slovenske markedet.