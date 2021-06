Bendtner legger opp - vil bli trener

Ryktene har gått, nå bekrefter Nicklas Bendtner (33) at han har spilt sin siste fotballkamp.

– Jeg savner det hver dag, men jeg er også klar over at det er en sluttdato i denne jobben. Jeg tror jeg skal bruke mye tid på å forstå at det egentlig er slutt nå. Nå skal jeg finne noe annet som gir meg det fotball har gitt meg i alle år, sier Bendtner i programmet «Bendtner & Philine» på Discovery+.

33-åringen har ambisjoner om å bli trener og er i gang med å ta trenerutdannelse.

– Fotball er en stor del av mitt liv og jeg kan ikke forlate den. Derfor er jeg i gang med å ta trenerutdannelsen. Jeg håper det skal gi meg like mye eller kanskje mer enn det gjorde som spiller. På den måten vil jeg stadig være en del av fotballen, sier Bendtner.

Bendtner har blant annet spilt for Arsenal, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og København.

FC København ble hans siste arbeidsgiver. Bendtner fikk ikke forlenget kontrakten hos daværende FCK-boss Ståle Solbakken i desember 2019. Det ble med fem måneder i FCK.

Etter det har han spilt oldboys-fotball for Tårnby FF, ifølge BT.

Publisert Publisert: 3. juni 2021 10:26 Oppdatert: 3. juni 2021 10:43