Ronaldo pepet ut i Madrid

(Spania-Portugal 0–0) Cristiano Ronaldo (36) ble pepet ut på Atlético Madrids hjemmebane Wanda Metropolitano - og ble uten scoring i EM-oppkjøringen mot Spania fredag.

LIVTAK: Pau Torres brukte alle midler for å stoppe Cristiano Ronaldo. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Den tidligere Real Madrid-spilleren (2009 til 2018) var relativt usynlig i EM-oppladningen mellom landene på den iberiske halvøya.

Både Spania og Portugal er blant favorittene hos eksperter og bettingselskaper. De ligger som henholdsvis seks og fem på FIFA-rankingen med bare Belgia (1), Frankrike (2) og England (4) foran seg av europeiske lag.

Siden EM i 2004, da Hellas sensasjonelt vant, har disse to lagene delt EM-titlene mellom seg: 2008 og 2012 Spania og 2016 Portugal. Vi må tilbake til 2000 for å finne en EM-finale uten noen av disse lagene.

Mens Spania skal spille mot Polen, Sverige og Slovakia, har Portugal kommet i den vanvittige puljen med Tyskland, Frankrike og Ungarn som de tre andre lagene.

Spania har sin siste oppkjøringskamp mot Litauen i Madrid tirsdag, mens Portugal møter Israel i Lisboa dagen etter.

Portugal hadde en annullert scoring i 1. omgang, mens Ferran Torres hadde den største spanske sjansen, men hans avslutning med hodet var ikke god nok.

Etter en snau times spill skjøt Pablo Sarabia over et nærmest åpent portugisisk bur. Like etterpå hadde Portugal en stor sjanse da Ronaldo la vakkert inn, og Diogo Jota snek seg fram og headet via Marcos Llorente og over.

Begge lagene benyttet naturlig nok anledningen til å prøve en rekke spillere som kan være aktuelle i EM. Bruno Fernandes kom inn etter en snau times spill og markerte seg med et frispark på hodet til Ronaldo.

På overtid kom Alvaro Morata alene igjennom, men satte ballen i tverrliggeren bak Rui Patricio.

