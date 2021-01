Rashford hyllet av Ferguson i telefonsamtale : – Han ville hjelpe meg også

Manchester United-stjernen Marcus Rashford (23) vinner på alle arenaer om dagen. Nå høster han ros fra trenerlegenden Alex Ferguson (79).

HYLLES: Marcus Rashford høster ros og hyllest fra Sir Alex Ferguson. Foto: JON SUPER / X01545

Marcus Rashford forteller i et intervju med FWA, gjengitt av Manchester Evening News, at han nylig har hatt en lenger telefonsamtale med Sir Alex Ferguson.

– Det var en utrolig opplevelse for meg og det eneste jeg angrer på i karrieren min, er at jeg aldri spilte under han, forteller Rashford og fortsetter:

– Det vil nok aldri skje nå, men det å snakke i telefon med han og dele 10–15 minutter av hverandre sin tid, var utrolig. Han ville hjelpe meg også, så det var strålende.

Rashoford bekrefter at trenerlegenden roste og hyllet ham under samtalen deres.

Supertalentet har vært i Manchester United siden han var en liten gutt og har gått gradene i klubben.

Han debuterte for A-laget i 2015, mot Watford i Premier League.

– Å aldri gi opp er noe man lærer på Uniteds akademi, og for en som har vært i klubben siden jeg var fem-seks år, er det integrert i personligheten min, forteller angrepsspilleren og fortsetter:

– Det handler om hvordan man håndterer ting. Hvis jeg taper i noe eller noe går dårlig, så fortsetter jeg bare å trene til jeg blir bedre og begynner og vinne igjen.

Rashford og resten av Manchester United leder nå Premier League og skal møte erkerival, Liverpool, på søndag.

De har nå gått 15 kamper uten å tape på bortebane. Sist de gjorde det, var forrige oppgjør på Anfield i ligaen, mot Liverpool.

Rashford har på sine 17 kamper i ligaen i år, notert seg for syv mål og tilsvarende mange assist.

