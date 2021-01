Magnus Carlsen: Så lenge skal jeg spille sjakk

Norges beste sjakkspiller gjennom tidene har begynt å tenke på når han skal legge brikkene tilbake i skapet. I podkasten Løperekka snakker han helt ufiltrert om fremtiden.

BETENKT: Magnus Carlsen innrømmer at motivasjonen til å forberede seg maksimalt ikke har vært til stede i det siste. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– For å være helt ærlig, motivasjonen har ikke vært der i det siste, forteller 30-åringen i podkasten som VG har fått tilgang til før publisering.

Han har spilt sjakk siden han var åtte år gammel, blitt verdensmester 12 ganger, og har blitt en internasjonal stjerne. Til høsten venter nok en VM-kamp, der han kan forsvare tittelen i langsjakk for fjerde gang.

Det blir ikke snakk om å legge opp etter den kampen, men Carlsen begynner å se enden av sjakktunnelen.

– Jeg tenker at det bør være mulig å være på et veldig høyt nivå ut 30-årene. Feilmarginen blir derimot mindre og mindre, og jeg må jobbe hardere og hardere, men jeg bør klare å holde et nivå hvor jeg tenker at dette er verdt å holde på med så lenge. Jeg kan ikke se for meg at jeg fortsetter å spille på toppnivå om jeg strever med å levere femti prosent i toppturneringer, sier Carlsen – som altså ser for seg å spille til han blir 40.

– De neste ti årene kommer til å kreve mye mer enn tidligere, men jeg har alle muligheter til å klare det.

Noen tenker kanskje at alder ikke er noe stort tema i en idrett som sjakk, men for 30-åringen er det klinkende klart at man må være i topp fysisk form for å prestere også i sjakk.

Og Carlsen har allerede begynt å kjenne på at han har blitt eldre.

– Det er ikke det at du ikke kan være like god eller bedre enn det du var da du var ung, men det skal så lite til for at nivået dropper massivt. Det vet jeg godt selv, sier han i podkasten.

– Jeg må innrømme at jeg ikke helt har klart å ta meg sammen der enda, men jeg vet at til den VM-kampen som kommer til høsten må jeg være i topp fysisk form, sier Carlsen, som til helgen stiller i Tata Steel Chess i Nederland.

Han innrømmer at han ikke har hatt motivasjonen til å forberede seg maksimalt til turneringene i vinter. I romjulen ble det en «sjokk-exit» mot Daniil Dubov.

– Folk kan ha gode og dårlige dager mot meg, og jeg mot dem, men etter enda en kollaps er oppsummeringen at jeg er i en blindgate og det er virkelig frustrerende, skrev Carlsen på Twitter etter kampen.

I podkasten er han ærlig på at motivasjonen har vært fraværende.

– Det er nok litt forskjell på hvor mye jeg vil vinne, og hvor mye jeg vil gi hver gang for å prestere på topp. Men det er like frustrerende om jeg ikke får det til uansett, sier han.

Han bruker sjakklegenden Garri Kasparov som eksempel, som kun spilte 3–4 sjakkturneringer i året.

– Slik har ikke hverdagen vært for meg, men da blir det også vanskeligere å skulle optimalisere seg til hver turnering. Håpet mitt fremover er at jeg kan holde et generelt høyt nivå i vanlige turneringer, og spisse formen noen ganger når det gjelder.

Og planen er altså å holde på i maks ti år til – frem til 2031.

