Friidrettsforbundet utsetter avgjørelse om NM i Bergen

Neste helgs NM i friidrett kan fortsatt bli avlyst som følge av virussituasjonen. Den endelige avgjørelsen faller først mandag.

Karsten Warholm er påmeldt på to distanser til NM i Bergen. Foto: Matthias Hangst / Pool Getty

Etter at Bergen kommune tirsdag innførte strengere koronatiltak, har det hersket stor usikkerhet rundt om NM i Bergen kan gå som planlagt neste helg.

De nye retningslinjene sa at offentlige arrangementer maksimalt kunne ha 50 deltakere, mens arrangørene har planlagt hele mesterskapet med den tidligere grensen på 200.

Torsdag kom det derimot en vending i saken, som var godt nytt for NM-arrangøren:

– Det er forskjell på inne og ute. Derfor har vi etter dialog med Folkhelseinstituttet i dag revidert og presisert forskriften på den del punkter. Der åpnes det opp for at offentlige arrangementer som skjer utendørs fortsatt kan følge den nasjonale forskriften om 200 deltakere, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) under kommunens pressekonferanse.

– Dette fordi det er langt mindre risiko for smittespredning utendørs enn innendørs, utdyper Valhammer.

Utsetter avgjørelsen

Arrangøren har foreløpig ikke bekreftet om mesterskapet blir gjennomført som planlagt. BT har gjentatte ganger prøvd å få tak i NM-arrangørene, foreløpig uten å få svar.

Torsdag kveld kom Norges Friidrettsforbund med en pressemelding, hvor de forteller at avgjørelsen om å gjennomføre friidretts-NM i Bergen er utsatt.

«Styret i Norges Friidrettsforbund skal ha et nytt møte på mandag for å drøfte hvorvidt det blir NM i friidrett i Bergen 18. til 20. september», heter det i pressemeldingen.

– Vi har registrert at helsemyndighetene lokalt og nasjonalt har gitt aksept for at mesterskapet kan avvikles, sier NFIF-president Ketil Tømmernes i pressemeldingen.

– Arrangøren har gjort et meget godt arbeid med å etablere gode smitteforebyggende tiltak i forbindelse med arrangementet. Likevel ser vi at ting kan endre seg fort og derfor ønsker vi å ha et nytt møte på mandag, sier han videre.

Kommunens ti dager lange dugnad varer til og med fredag 18. september, og ville rammet mesterskapets første dag om taket var på 50 personer. Det er attpåtil dagen hvor flest utøvere skal i aksjon, med flere kvalifiseringsheat.

Leder i NM-komiteen, Anita Bolstad Raa, sa til BT onsdag at programmet på fredagen ikke ville la seg gjennomføre om maksantallet var 50 personer.

Arrangørklubbene Fana, Bjarg og Gneist og Norges friidrettsforbund har vært i tett dialog med krisestaben i Bergen kommune de siste dagene, og sendte inn en orientering om mesterskapet. Torsdag ettermiddag fikk de beskjeden de håpet på.

Jakob Ingebrigtsen er påmeldt på 800 m, 1500 m, 3000 m hinder, 5000 m og 10.000 meter. Foto: FRANCOIS LENOIR / AP / NTB Scanpix

Stjernespekket

Startlistene viser at stjerner som Jakob og Filip Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 m) og Amalie Iuel (400 m hekk) alle er påmeldt til NM i Bergen.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, har vært i kontakt med flere utøvere og trenere den siste tiden.

– Flere er skeptiske til å delta med den utviklingen som er nå, det er ikke noe å legge skjul på det, sa Slokvik til BT onsdag.

Han forteller at elitelaget i friidrettsforbundet i utgangspunktet er kontraktfestet til å delta i NM, men at det nok vil bli valgfritt slik situasjonen er nå.

– De fleste har kjørt et veldig strengt regime, de har isolert seg og nærmest levd i karantene det siste halvåret. De vil unngå risikoen for å bli smittet, man vet aldri om man får komplikasjoner eller ettervirkninger, sa Slokvik.

Jakob Ingebrigtsen er påmeldt på hele fem distanser – 800 meter, 1500 meter, 3000 meter hinder, 5000 meter og 10.000 meter, mens storebror Filip er påmeldt på 800-, 1500- og 5000-meter.

Warholm er påmeldt både 400 meter flatt og 400 meter hekk.