Glimt fortsetter marsjen mot seriegull – slo ineffektive Vålerenga med ti mann

Vidar Örn Kjartansson sløste med sjansene, og Bodø/Glimt viste nok en gang hvorfor de er suverene serieledere da de slo Vålerenga 2-0 i Eliteserien søndag.

Bodø/Glimt kunne feire nok en hjemmeseier mot Vålerenga søndag. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Bodø/Glimt-Vålerenga 2–0

Kasper Junker og Philip Zinckernagel sto for målene for Glimt, som var svært giftige når da fikk muligheten før pause.

Giftig var ikke Vidar Örn Kjartansson, som misset kjempesjanser på stillingen 0-0, 0-1 og 0-2.

– Den første var en veldig god redning, faktisk, men det er sånn som skjer. Man må bare fortsette, sa Kjartansson til Eurosport i pausen om sjansesløsingen.

Junker scoret for første gang i Eliteserien etter skadeavbrekket siden bortekampen mot nettopp Vålerenga 8. august. Det var åpningsmålet etter et fantastisk forarbeid fra Jens Petter Hauge.

Samme Hauge skjøt en pinlig dårlig straffe rett etter pause, men Glimt klarte likevel å sikre inn 2-0-seieren selv om de måtte spille de siste 20 minuttene av kampen med 10 mann etter at Marius Lode ble utvist.

Det betyr at Lode mister Glimts kamp mot Sandefjord på søndag om en uke. Dagen før får Kjartansson muligheten til å revansjere seg når Vålerenga tar imot Mjøndalen i Oslo.

Effektivitet mot ineffektivitet

Glimt viste prov på den samme selvtilliten som ga Milan kamp til døra på torsdag og spilte seg ut bakfra tidlig, men etter sju minutter gikk det nesten galt.

Aron Dønnum vant ballen høyt i banen, og den gikk fram til Vidar Örn Kjartansson alene med keeper foran mål. Glimt-keeper Nikita Khajkin kom ut og gjorde en mesterlig redning.

Mål ble det derimot da Jens Petter Hauge fortsatte dribleshowet for Glimt. Lynvingen dro seg enkelt forbi Christian Borchgrevink og sendte ballen inn foran mål til Kasper Junker som satte inn 1-0 etter 19 minutter.

Like etter fikk Kjartansson nok en kjempesjanse da han midt foran mål fra fem meter ikke klarte å sette ballen mellom stengene.

Glimt var langt mer effektive og kunne legge på til 2-0 etter 37 minutters spill, da Morten Ågnes Konradsen fant Philip Zinckernagel foran mål med et nydelig innlegg. Zinckernagel timet løpet perfekt og kunne til slutt enkelt sette inn sitt 14. mål for sesongen.

Vålerenga fikk nok en kjempesjanse på dødball rett før pause, men ballen ville ikke i mål for Oslo-laget.

Straffemiss

2. omgang så ut til å starte ille for Vålerenga da Kristoffer Klaesson felte Kasper Junker i feltet etter en svak heading tilbake mot Vålerenga-keeperen fra Sam Adekugbe.

Jens Petter Hauge gikk fram for å ta straffesparket, men det Milan-aktuelle stortalentet skjøt svakt nesten midt på mål. Skuddet på returen fra Junker ble også reddet av Klaesson, som holdt bortelaget inne i kampen.

Glimt må ha lagt igjen effektiviteten i pausen, for Hauge brant nok en kjempemulighet til å punktere kampen da hjemmelaget kontret på sedvanlig vis ved Hauge og Zinckernagel etter en times spill. Zinckernagel slapp ballen på rett tidspunkt, men avslutningen fra litt kloss hold gikk utenfor fra Hauge.

Kristoffer Klaesson reddet straffespark for Vålerenga, men det var ikke nok til å hindre tap. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Rødt kort

Hauge skulle nok ønske han satte spikeren i kista, for etter 65 minutter skulle kampen bli langt tøffere for Glimt etter at Marius Lode fikk direkte rødt kort da han satte knottene i leggen på Henrik Bjørdal.

Vålerenga satte inn et stort press, og etter 72 minutter var Kjartansson alene foran mål for tredje gang i kampen, men nok en gang misset islendingen. Spissen ble spilt flott gjennom av Bjørdal, men satte ballen utenfor på ny.

Marius Lode bli utvist midt i annen omgang. Foto: Mats Torbergsen

Bortelaget tok naturligvis initiativet i kampen med en mann mer på banen, men klarte ikke å komme til de samme store sjansene som Kjartansson misset på.

Dermed går islendingen målløs av banen for første gang siden returen til norsk fotball og går også på sitt første tap etter «hjemkomsten».

Glimt fortsetter ferden mot et suverent seriegull etter nok en hjemmeseier. Det var lagets niende seier på eget kunstgress på like mange forsøk. Laget har 18 poengs luke til Rosenborg og Odd med 11 kamper igjen å spille.