Tour de France direkte: Blir det action i fjellene?

Viktig etappe for sammendraget

Neste uke kommer rytterne igjen inn i Alpene, og det begynner etter hvert å bli litt avstander i sammendraget. Primoz Roglic leder for øyeblikket, 44 sekunder foran landsmannen Tadej Pogacar og 59 sekunder foran fjorårsvinner Egan Bernal. Roglic og Pogacar har sett klart sterkest ut på de foregående fjelletappene, så hvis Bernal skal ha noe håp om å forsvare fjorårsseieren, bør han nok ikke tape vesentlig mer tid i dag. Roglic er i utgangspunktet mer eksplosiv enn Bernal, så det er grunn til å tro at dagens etappe skal passe bedre for colombianeren.