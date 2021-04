Nå sikrer Rosenborg seg «arven etter Eggen» – på film

Nils Arne Eggen (79) er ferdig vaksinert for corona. Da ble han samtidig klar for å overføre filosofien sin, arven etter seg selv – til Rosenborg. Fredag ble han intervjuet i to og en halv time, av sin tidligere elev og assistent Ola By Rise.

PÅ SCENEN: Nils Arne Eggen intervjues av sin tidligere assistent og spiller, Ola By Rise, på Lerkendal i Trondheim. Foto: RBK/Jørgen Stenseth

– Det er to tre år siden vi snakket om dette første gangen, Rune Bratseth og jeg, at vi måtte formalisere, få inn, arven etter den historisk viktigste personen i Rosenborgs historie, sier RBK-leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

– Vi må ta vare på årsakene til at vi ble så gode som vi ble, sier Nils Arne Eggen til VG. Han likte initiativet fra Rosenborg, og han gleder seg til neste seanse – om en uke eller to.

Sist gang VG var på besøk hos Eggen i Orkdal, stilte vi spørsmålet «Er arven etter deg godt nok ivaretatt i Rosenborg?»

Eggen tenkte seg, for en gangs skyld, om i to sekunder, før han svarte:

«Nei.»

Men nå skjer det altså. Grunnen til at det har tatt tid, skyldes logiske ting, ifølge Moe Dyrhaug:

– Først var Nils Arne i for dårlig form, så kom operasjonen/amputasjonen. Og akkurat da vi egentlig skulle i gang, da kom Coronaen, forklarer Rosenborgs daglige leder.

Men fredag gikk startskuddet. Eggen ble kjørt fra Fannrem til Lerkendal. der han spiste lunsj med, blant annet, folk som sto han svært nær da han regjerte i norsk fotball: Ola By Rise, Rune Bratseth, Geir Hansen (sønnen til Eggens tidligere assistent Bjørn Hansen), Åge Hareide, Mikael Dorsin, Ivar Koteng – og Tove Moe Dyrhaug.

– Jeg pratet med Rune Bratseth om det i etterkant – vi er så glade for at vi fikk til dette, med Nils Arne. Det betyr så mye, sier Dyrhaug.

Etter en lang lunsj var det klart for settingen: Ola By Rise intervjuer Nils Arne Eggen om Rosenborg-filosofien, om «go’foten», om postulatene – rett og slett om grunnene til at Rosenborg ble så gode som de ble på 1990-tallet.

HØYTID: Nils Arne Eggen feirer en av sine største triumfer: 2–0 over Real Madrid i 1997. Her er han sammen med fra venstre André Bergdølmo, Mini Jakobsen, keeper Jørn Jamtfall og Bent Skammelsrud. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det ble to og en halv time, om fem temaer. Nils var imponerende som holdt så lange. Vi er ikke ferdige, har vel igjen cirka en tredjedel, sier Ola By Rise til VG. Han ble beæret da Rune Bratseth ringte og spurte om han ville gjøre jobben. Profesjonelle filmere var hentet inn.

– Det er viktig at vi gjør dette skikkelig når vi først skal ta vare på arven etter Eggen, sier Tove Moe Dyrhaug.

By Rise hadde delt opp seansen i fem bolker:

1) Fra gatelag til Champions League, offensivt og folkelig.

2) De 18 angrepspostulatene, spillestil.

3) Kulturbygging/go’fot-teorien, samhandling og delingskultur.

4) Roller og rolle-aksept.

5) Ledelse av en prestasjonsgruppe.

– Det viktigste å få dokumentert dette, tankegodset, filosofien hans, sånn at klubben har det for alltid. Arvesølvet må tas vare på, og jeg er glad Rosenborg gjør dette nå, sier Ola By Rise.

Nils Arne Eggen sier til VG at han er glad for at Rosenborg har gått i gang med å få ned tankene hans på film:

– Jeg styrer ikke dette, men hvis klubben klan bruke det som grunnlag for å utvikle seg videre, så er jeg glad for det, sier Nils Arne Eggen.

