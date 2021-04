Vipers-treneren tror den korte sesongen kan bli Final Four-fordel

Hele åtte ganger har Ole Gustav Gjekstad vært med på å ta et lag til semfinalen i Champions League. Nå sikter han og Vipers mot klubbens første Champions League-finale.

FINAL FOUR: Vipers-spillerne kunne juble etter å ha tatt seg til finalehelgen i Budapest. Foto: Artem Gusev

Publisert Publisert Nå nettopp

Etter syvmålsseier i den første kampen mot Rostov lørdag og en drømmeåpning i søndagens kamp, hadde Vipers aldri kniven på strupen og tok seg kontrollert videre til Final Four-sluttspillet for andre gang i klubbens historie.

– Nå er vi spente på tirsdagens trekning. Jeg har vært i semifinalen åtte ganger tidligere, så jeg begynner å bli en traver. Det er gull som teller og vi ønsker i hvert fall en medalje, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG.

Final Four-sluttspillet spilles 29. og 30. mai i Budapest, med semifinaler 29. mai og finale og bronsefinale den påfølgende dagen.

Akkurat det formatet fikk Vipers en liten smakebit på med helgens to kamper mot Rostov, som på grunn av coronarestriksjonene i Norge begge ble spilt på Rostovs hjemmebane.

– Det kan hende at det var greit å få den treningen. Så lenge vi kom positivt ut av det, så er det nok en god trening, mener treneren.

Les også Vipers klare for Champions League-semifinalen

Et annet moment som kan være positivt for det norske laget er at kampbelastningen har vært langt mindre enn normalt i 2021 etter at coronasmitten satte den norske serien på vent i midten av januar.

– Når du kommer til Final Four, så er det en veldig stor forskjell på om du spiller semifinalen sent eller tidlig med tanke på restitusjonen. Det er også en stor fordel å ha en skadefri tropp, så det kan vise seg å være en fordel at vi har spilt så få kamper i år. Jeg håper vi kan reise til Final Four med en full tropp og så er det primære å vinne første kamp. Målet må være å komme seg til en finale, sier Gjekstad.

FINALE ER MÅLET: Vipers har muligheten til å komme til Champions League-finalen for første gang i klubbens historie. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Som trener, assistenttrener og sportssjef var han med på lede Larvik til semifinalen i Champions League syv ganger. På tre av de syv forsøkene kom Larvik seg til finalen, hvor seieren i 2011 fremdeles står som den eneste norske seieren i den gjeveste europeiske klubbturneringen.

Gjekstad tok over som Vipers-trener i 2018 og allerede i lagets første sesong tok han dem til semifinalen i Champions League. Det endte med tap mot Györ i semifinalen og seier i bronsefinalen mot Metz.

Györ har vunnet Champions League de siste tre utgavene (ikke ferdigspilt i 2019/20) og slo Vipers hele tre ganger på vei mot seieren i 2019.

I VIPERS: Nora Mørk har vunnet Champions League med både Larvik og Györ tidligere. Nå får hun muligheten til å skyte Vipers til topps. Foto: Artem Gusev

Siden 2019-sesongen har også Vipers hentet spillere som Nora Mørk og Heidi Løke, som begge har vært viktige brikker i flere av Györs Champions League-triumfer og som var med da Larvik vant Champions League i 2011.

– Det er klart det er mulig, men Györ har vært det beste laget i år, som i fjor. Det blir tøft, men det er mulig, sier Gjekstad om mulighetene til å slå det ungarske laget med blant andre Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Kari Brattset Dale på laget.

CSKA Moskva og Brest er de to andre lagene som er klare for Final Four.

Publisert Publisert: 12. april 2021 14:49