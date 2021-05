Ekstreme grep skal hindre OL-smitte: – Blant de sikreste stedene i verden

Samtidig som OL-misnøyen er stor i vertsnasjonen Japan, lanserer IOC knallharde smittevernregler. Utøvere som ikke følger dem risikerer å bli kastet ut av lekene.

KONTROVERSIELT OL: Syv av ti japanere mener OL må utsettes eller avlyses, idet dødstallene i landet har nådd 10.000 etter et drøyt år med pandemi. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

Det kommer frem i et 59 sider langt dokument som ble offentliggjort i helgen. Der ramses det opp en lang rekke tiltak norske OL-utøvere må forholde seg til i sommer. Journalister er tilgodesett et eget tilsvarende dokument på 55 sider.

– Jeg ville ikke vært særlig bekymret for å være uvaksinert utøver i denne situasjonen. Jeg tror den olympiske landsbyen og OL-anleggene vil være blant de sikreste stedene i verden under OL, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

VG har nettopp vist ham regler som blant annet forbyr både utøvere og journalister å gå utenfor hotellet sitt eller OL-anlegg. Restauranter og shopping er altså fy-fy, enten man er vaksinert eller ikke.

Alle rom må luftes hver halvtime. Utøvere, støttepersonell og journalister må ha munnbind til enhver tid, såfremt de ikke spiser, drikker eller sover. Alle må også levere en detaljert «aktivitetsplan» som viser hvor de skal oppholde seg, samt hvem de skal møte, under 14 første dagene i Japan – tillegg til å laste ned en smittesporingsapp på telefonen.

OL-utøverne skal coronatestes hver dag. Journalister temperaturmåles på alle arenaene, som de må ha søkt om å få tilgang til ett døgn i forveien. Mat skal spises på hotellrommet eller i hotellrestauranten, eller på pressesenteret - med minst to meters avstand.

NO-GO: Det populære Shinjuku-distriktet i Tokyo inneholder barer, restauranter og shopping. Det får ikke utøvere, journalister eller støttepersonell oppleve under OL. Foto: Göran Bohlin

Det å benytte seg av offentlige transportmidler er strengt forbudt: Fra hotellet til OL-arenaen skal journalister transporteres av OL-arrangøren.

Og: Reiseforsikringen skal dekke coronabehandling og hjemreise til Norge ved sykdom.

Listen er lang. Se flere eksempler i denne faktaboksen:

Fakta Eksempler på smitteverntiltak i OL: Offentlig transport kan ikke benyttes i de 14 første dagene etter ankomst Japan. Deretter, etter disse to ukene, er det OK forutsatt at man følger lokale hygieneregler.

Journalister, utøvere og andre må gå med ansiktsmaske hele tiden, foruten når vi sover, spiser eller drikker.

Man kan kun bevege seg i henhold til en innlevert «aktivitetsplan» for de første 14 dagene i Tokyo. Det er en detaljert oversikt over hvor man er på hvilket tidspunkt, hvem man skal møte og hvordan man skal komme seg dit.

Alle mediebedrifter, samt OL-tropper, skal utnevne en coronaansvarlig som vil være et kontaktpunkt for myndighetene/arrangøren ved behov. Vedkommende skal få opplæring av arrangøren og passe på at smittevernreglene overholdes, samt si fra om noen i gruppa har symptomer.

Alle må alle i tre dagers innreisekarantene ved ankomst Japan, med unntak ved negative covid 19-tester daglig. Unntaket krever også at man aksepterer «en høyere grad av overvåking», uten at det er nærmere spesifisert.

På arenaene og pressesentre blir det «betydelig reduksjon i kapasiteten for pressen», slik at man kan sikre god avstand.

Journalister må søke om tilgang til arenaen i forkant dersom man ønsker å dekke noe.

Journalister og utøvere må holde to meters avstand, og minst én meter til alle andre.

Både utøvere og journalister må levere to negative covid 19-tester innenfor et vindu på 96 timer i tiden før avreise til Japan, og regne med å testes jevnlig i Japan.

OL-utøvere testes daglig under hele OL.

Forhåndsintervjuer med utøvere kan kun skje i Olympic Village, og ikke overstige 90 sekunder, samt være forhåndsavtalt.

Journalister må ha reiseforsikring som dekker covid19-behandling, samt hjemreise til Norge.

Det vil være temperaturmåling ved inngangen på alle arenaer. Dersom en utøver eller journalist måler 37,5 grader, eller høyere, må vedkommende ta en liten pause, før hun/han måles på nytt.

Alle rom skal luftes hver halvtime.

Akkrediterte personer får kun lov til å forlate hotellet for å besøke OL-akkrediterte områder, som arenaer. Å besøke restauranter, barer, kjøpesentre eller butikker er forbudt under hele OL. Journalister kan heller ikke overvære konkurranser uten at de jobber.

Måltider skal spises i hotellrestauranten, på hotellrommet, på arenaen eller pressesenteret.

Disse reglene gjelder selv om man er vaksinert. Les mer

– Tiltakene er veldig strenge, men i hovedsak fornuftige, mener Aavitsland.

En av dem som setter kursen mot Tokyo i slutten av juli, er det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen:

– Jeg føler meg trygg. Man gjør det som kan gjøres for å få arrangert OL så trygt og sikkert som mulig, sier hun til VG.

Kloster Aasen får ikke lov til å ha med seg ektefellen til Japan i sommer, i motsetning til tidligere OL.

Det henger sammen med forbudet mot utenlandske tilskuere på tribunen i landet. Arrangøren vil begrense tilstrømningen til 11.000 utøvere, i tillegg til langt flere personer i støtteapparatet, samt mediefolk fra hele verden.

– Hvorfor er det så viktig å arrangere OL midt i en pandemi?

– OL arrangeres bare annethvert år. For oss som er glad i idrett, så handler det om å få til noe som kan fungere som et lyspunkt i et ellers forferdelig vanskelig år. OL kan være en positiv begivenhet som fungerer samlende, ikke minst for utøverne som har forberedt seg på dette mesterskapet i fem år nå. Og så skal man ha respekt for japanerne som har planlagt OL og PL siden tildelingen i 2013, sier Kloster Aasen.

– Så pengesekken til IOC er ikke utslagsgivende?

– Det er ikke hovedargumentet sett med mine øyne. IOC har jo selv også investert mye penger i Tokyo2020, også i forbindelse med utsettelsen. Fokuset har vært på å legge planer for å sikre gjennomføringen og ikke på det motsatte. Hele verden er jo snudd på hodet, og hovedformålet har vært - og er - å få til OL og PL som kan samle idrettsutøvere fra verden på en ansvarlig og trygg måte, sier hun.

IOCs REPRESENANT I NORGE: Kristin Kloster Aasen, her i møte med VG under OL i Pyeonchang i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Selv om smittetallene i Japan omtales som svært lave, er det nylig innført unntakstilstand i Tokyo og Osaka. 70.000 mennesker er ifølge VGs coronaoversikt registrert smittet de siste to ukene.

Totalt har drøyt 10.000 personer omkommet i Japan. Samtidig har bare to prosent av en befolkning på 126 millioner innbyggere fått én vaksinedose.

Derfor skapte det sinne da sykepleierforbundet i Japan nylig ble bedt om å avse 500 sykepleiere til sommerens OL.

– Vi må stanse forslaget om å sende sykepleiere som frivillige til OL når de jobber med å bekjempe en alvorlig coronapandemi. Jeg blir rasende av tanken på å arrangere OL på tross av helserisikoen til pasienter og sykepleiere, sier fagforeningsleder Susumu Morita i en uttalelse som er gjengitt av The Guardian.

IRRITERTE: Her får en japansk sykepleier sin første dose Pfizer-vaksine. Syklepleiere i Japan mener det er feil å jobbe under OL når behovet er økende ellers i samfunnet. Foto: Kyodo News

Hun er ikke den eneste som er skeptisk: For to uker siden ble det publisert enda en spørreundersøkelse som viser motstanden mot OL i vertsnasjonen: 7 av 10 japanere mener OL bør avlyses eller utsettes på grunn av omstendighetene som råder.

Konfrontert med uroen i Japan bare 81 dager før OL, svarer IOC-medlem Kristin Kloster Aasen:

– Dette er en ekstremt krevende situasjon for alle, og man må ha respekt for alle som har sin egen oppfatning av dette. Jeg opplever at partene lager et skikkelig system som vil fungere. Men det er ikke rart at det er ulike oppfatninger om dette. Men jo bedre forberedt man er, jo bedre vil det gå.

