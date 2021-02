Zucca hylles: «Rock solid»

Mats Zuccarello (33) spilte sin andre kamp på tre dager etter å ha vært borte fra lagoppstillingen i over et halvt år. Ekspertisen mener den var en av hans aller beste for Minnesota Wild.

STØDIG IGJEN: Mats Zuccarello er tilbake i Minnesota Wild-drakten etter et langt avbrekk på grunn av en skade og covid-19. Bildet er fra 23. februar i fjor, to uker før resten av NHL-sesongen 2019/20 ble avlyst på grunn av coronaviruset. Foto: David Berding / X02835

The Athletics sin ishockeyekspert Michael Russo er den journalisten som følger Mats Zuccarellos lag tettest. Etter Minnesota Wilds 3–1-seier over Anaheim Ducks natt til fredag er han nær ved å fullrose Norges eneste NHL-spiller.

– Mats Zuccarello, som hadde målgivende pasning til (Kevin) Fialas fjerde mål på seks kamper i første periode (2–0), spilte en av sine beste kamper for Wild. Og husk at dette bare var hans andre kamp siden august, så den ferdighetsskikkelige spillefordeleren kommer bare til å bli bedre, konkluderer The Athletics Wild-ekspert etter oppgjøret.

Mats Zuccarello spilte 65 grunnseriekamper (15 mål/22 målgivende pasninger) i sin corona-amputerte debutsesong for Minnesota Wild 2019/20. Pluss fire sluttspillkamper (en målgivende pasning).

Underveis i Wilds bortekamp i California publiserte Michael Russo denne Twitter-meldingen: «Zuccarello har vært «rock solid». (Hans) andre kamp siden boblen.

«The bubble» (boblen) referer til NHL-sluttspillet i fjor sommer, som ble avviklet i to hermetisk lukkede arenaer.

Minnesota Wild ble slått ut av den corona-særegne kvalifiseringen til sluttspillet om Stanley Cup av Vancouver Canucks i begynnelsen av august. Et par måneder senere ble Mats Zuccarello operert av spesialister i Norge, for en håndleddsskade han lenge hadde vært plaget av.

Foran sitt comeback mot Los Angeles Kings (0–4) sist tirsdag innrømmet Mats Zuccarello at nær syv måneder uten kamp-action hadde tæret på ham.

– Det har vært frustrerende tider, som det har vært for alle. Men det er en del av gamet. Mer personlig må jeg si at det suger («sucks») ikke å være en del av det (laget – Zuccarello har inntil for en uke siden trent alene), og stå utenfor, uttalte Mats Zuccarello i et videointervju publisert på Wilds hjemmeside.

Mot Los Angeles Kings ble han matchet konservativt av Wilds sjeftrener Dean Evason, som ga Zucca 13 minutter istid. Hvor av, vel å merke, to og et halvt minutt i overtallsspill.

Mot Anaheim Ducks sist natt var flyttet tre plasser opp i rekkehierarkiet, fra fjerde til første. Mats Zuccarello spilte sammen med sveitseren Kevin Fiala og svensken Joe Eriksson Ek. Nå fikk nordmannen 16,31 minutter på isen, 4,15 av dem i overtallsspill.

For ett år siden var han også sentral da Wild vant – rett før NHL ble corona-stoppet:

Minnesota Wilds neste kamp er mot Anaheim Ducks natt til søndag norsk tid, også det i Orange County fire-fem mil sørøst for Los Angeles. Wild hadde nylig et kort kampopphold og har fått flere kamper utsatt på grunn av et større covid-19-utbrudd blant spillerne. De fleste av dem er nå tilbake i lagoppstillingen.

Minnesota Wild har siden NHL-sesongen startet 13. januar spilt 13 av 56 planlagte grunnseriekamper (normalt 82) frem til 8. mai. Laget ligger nest sist av åtte lag i sin vest-avdeling etter syv seiere.

Ps! Neste uke skal Minnesota Wild spille fire kamper: San Jose Sharks (borte natt til tirsdag), Colorado Avalanche (borte natt til torsdag norsk tid), Los Angeles Kings (hjemme natt til lørdag og natt til søndag).

