Lundby om kometen Opseth: – Større medaljekandidat enn meg

Silje Opseth (21) går ikke med på at hun er noen større favoritt enn Maren Lundby (26) i VM, til tross for bedre resultater. Torsdag hopper de begge for medaljer.

SPENTE: De norske hopperne tok seg god tid til å snakke med pressen to dager før deres første konkurranse i Oberstdorf. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert Nå nettopp

Maren Lundby har hatt en trøblete sesong. Ikke har det blitt mange skirenn for hoppkvinnene på grunn av corona, noe som har ført til mye frustrasjon. Og på de rennene som har blitt arrangert, har den norske VM- og OL-vinneren ikke vært på pallen individuelt.

– Er det litt deilig å kunne angripe nedenfra?

– På en måte ja, men jeg skulle helst ønske jeg var den største favoritten, for da vet du at du har dokumentert at du er best. Men det er jeg ikke i år, så da må jeg gjøre det på en annen måte, og jeg tror det her kan gå veldig bra, sier Maren Lundby til VG i VM-byen Oberstdorf, mens hun myser litt mot solen.

Hopperne forsikrer oss om at det varme VM-været er perfekt for dem, og at de tidligere har hatt treningssamlinger her med lignende temperaturer. For de som skal gå på ski derimot, kan det bli mer utfordrende:

For lagvenninne Silje Opseth har plasseringene sett annerledes ut. I 2021 har hun havnet på pallen syv ganger individuelt. Men ingen av dem som nummer en.

– Jeg tror vi begge er medaljekandidater, hvem som er best er vanskelig å si. Silje har jo hatt enorm fremgang og er den som har vært mest stabil og best i år, så hun er jo en større medaljekandidat sånn sett enn meg, men jeg tror og at jeg stiller enda bedre forberedt enn jeg har gjort før i år, forsikrer Lundby.

Vi spør Opseth om hun er en større medaljefavoritt enn den meritterte lagvenninnen.

– Nei, jeg ser ikke på meg selv som det. Jeg vet hva Maren har inne når hun får det til, og jeg har også sett utviklingen hennes den siste perioden så jeg vet at hun er veldig i nærheten av å gjøre det veldig bra. Det er mange ting som spiller inn og det kan slå alle veier, sier hun og kommer rett fra avslapping i solstolen.

ROER NED: Silje Opseth må ta en pust i bakken for å holde nervene i sjakk. Her foran fult pressekorps i Oberstdorf. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Er du så avslappet som du ser ut som?

– Jeg prøver å være det. Om jeg er det er nok en annen sak. Jeg må prøve å slappe av så godt jeg kan, for nervene står i helspenn om jeg ikke tar kroppen hvile litt, sier Opseth og smiler.

Til tross for at de to norske kvinnene er konkurrenter i de individuelle rennene har de utvilsomt betydd mye for hverandre, og yngste Opseth har latt seg inspirere av blant annet Lundbys kampvilje for likestilling.

– Det å se at Maren har gått frem på den måten hun har gjort og fått betalt for det, gjør at det har vært enklere for andre å slenge seg litt på, og det er det jeg har prøvd litt på da. For det er klart at hvis man står alene og prøver å få til noe, så er det ikke sikkert man kommer så langt, men hvis man har flere i ryggen, kan man det. Og det har jeg prøvd å backe henne på, at vi er flere som har lyst til å få til noe. Da tror jeg at vi kan komme lenger.

Thea Minyan Bjørseth var best av de norske hopperne i kvalifiseringen før torsdagens VM-renn i normalbakken med 101 meter og syvendeplass. Silje Opseth, best av de norske i verdenscupsammenheng, la seg på plassen bak med sine 97 meter.

Maren Lundby, som skal forsvare sitt historiske VM-gull, tok seg også greit videre med 91 meter, mens Anna Odine Strøm sørget for at alle de norske hopperne er med videre med 95,5 meter.

Sara Takanashi vant kvalifiseringen med dagens lengste hopp, 103 meter.

Publisert Publisert: 25. februar 2021 07:31