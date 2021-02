Dortmund-krisen fortsetter: Nytt tap tross Haaland-assist

(Freiburg - Dortmund 2-1) Erling Braut Haaland noterte seg for en misbrukt kjempesjanse og en assist i Dortmunds tredje tap på fem seriekamper.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Mens Emre Can smalt ballen i tverrliggeren, vartet Freiburg-keeper Florian Muller opp med en strålende redning da Erling Braut Haaland fikk en enorm mulighet i første omgang.

Etter pause fikk gjestene en marerittstart. Woo-yeong Jeong hamret inn 1–0 med et velplassert skudd, før Jonathan Schmid doblet ledelsen via både stolpen og Dortmund-keeper Marwin Hitz.

Les også Haaland avgjorde da Dortmund slet seg videre etter VAR-drama

Dortmund slet mot et Freiburg som gjorde arbeidsforholdene vanskelige, men et kvarter før slutt serverte Erling Braut Haaland ballen til innbytter Youssoufa Moukoko (16), som reduserte for de svarte og gule.

KNEBLET: Freiburg-forsvaret klarte å holde Erling Braut Haaland i sjakk. Foto: Tom Weller / DPA

På tampen var Haaland nære igjen, men nådde ikke frem til ballen.

– Det er noe kjønnsløst over Dortmund akkurat nå. De offensive spillerne er nesten ikke til stede, sier Jan Åge Fjørtoft i Viasports studio.

– For å si det sånn: Erling Braut Haaland var minst dårlig av de offensive hos Dortmund.

– Dette er det mest identitetsløse jeg har sett av Dortmund, sier kollega Lars Tjærnås.

Konfrontert med kritikken sier Dortmunds midlertidige manager at de er nødt til å heve seg.

– Vi har vært veldig slurvete. Den første pasningen er bra, den andre er bra, så er ikke den tredje pasningen bra nok, sier Edin Terzic til Viasport.

Dortmund har slitt stort etter at Lucien Favre ble sparket:

Grafikk: www.sofascore.com

– Det er dritt

Tapet var Borussia Dortmunds tredje på de siste fem ligakampene. I denne perioden har de kun tatt fire poeng.

Opp til Bayern München er det hele 16 poeng etter 20 av 34 ligarunder.

– De er i ferd med å havne utenfor topp fire. Det er helt katastrofe for en klubb som Dortmund, sier Fjørtoft.

– I dag snakker vi ikke om Bayern, i dag snakker vi bare om Freiburg, sier Terzic.

Fjørtoft får støtte fra Emre Can, som svarer med rene ord for pengene når han blir spurt om hva som skjer dersom Dortmund ikke klarer å kvalifisere seg til neste års Champions League.

– Det er dritt, skal jeg være ærlig. Dortmund må spille i Champions League og det er derfor vi må starte å vinne kamper, sier Can.

Sørloth misbrukte sjanse

Det gikk bedre for RB Leipzig, hvor Alexander Sørloth startet for fjerde kamp på rad.

Bortekampen mot tabelljumbo Schalke 04 virket i utgangspunktet som en god mulighet til å score sitt andre mål i Bundesliga for nordmannen, men han gikk målløs av banen for fjerde Bundesliga-kamp på rad etter snaut 70 minutter.

Da ledet Leipzig 1–0 etter at Nordi Mukiele stanget gjestene i ledelsen på overtid i første omgang.

MÅLLØS: Alexander Sørloth hadde noen brukbare muligheter mot Schalke 04, men klarte ikke å få ballen i mål. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Sørloth fikk en stor sjanse til å øke ledelsen da han kjempet seg fri fra Shkodran Mustafi, men nordmannen fikk ikke ballen forbi Schalke-keeper Ralf Fährmann fra syv-åtte meters hold.

Marcel Sabitzer og Willi Orban økte til 2–0 og 3–0 etter at Sørloth ble byttet ut. Dermed ligger Leipzig på andreplass, syv poeng bak serieleder Bayern München.

Publisert Publisert: 6. februar 2021 17:22 Oppdatert: 6. februar 2021 17:46