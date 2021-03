Kalla brøt tremila: – Trist

OBERSTDORF (VG) Charlotte Kalla (33) tok av seg skiene og takket for seg allerede før 10 kilometer på VM-tremilen. Årsaken skal være mageproblemer.

TUNG DAG: Charlotte Kalla ga seg tidlig på tremila. Foto: Lise Åserud

Kalla hadde åpenbart en forferdelig dag. Etter 8,7 kilometer var svensken 2:12,2 sekunder bak Therese Johaug som leder overlegent. Kalla lå da på 35. plass.

Anders Byström, landslagssjef for Sverige, sier at Kalla hadde magetrøbbel.

– Hun kjente i morges at noe ikke stemte. Kalla prøvde, men kjente tidlig at det ikke fungerte. Hun vil aldri bryte et løp, det er det verste som finnes og det er garantert vanskelig for henne sier Byström til SVT.

Ifølge resultatbasen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) er det første gang Kalla bryter et renn. Kalla fikk sitt gjennombrudd i verdenscupen i 2008.

– Det er bare destruktivt. Hadde det vært hennes første mesterskap, så er det en grei erfaring å presse seg rundt, men for Charlotte gir det ikke noen mening, sier Thomas Alsgaard i VGTV-studio.

Det tok drøyt fire kilometer før Johaug reiste fra resten av feltet. Etter hvert dannet Heidi Weng, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Teresa Stadlober og Katharina Hennig en gruppe bak Johaug.

Kalla har hatt en tung sesong. Hun ble smittet av coronaviruset i oppkjøringen til sesongen og har ikke fått trent som hun ønsker.

I ukene før VM trøblet veteranen med ryggen. Kalla ble nummer 18 og 48 i de to siste rennene i verdenscupen før mesterskapet, og Kalla var usikker på om hun kunne reise til Tyskland.

Kalla fikk orden på ryggen i tide, og imponerte med 5. plass og 6. plass på 15 kilometeren med skibytte og 10 kilometeren tidlig i VM. Torsdagens stafett ble et mareritt da 33-åringen gikk andre etappe med forferdelig ski. Kalla var da svært skuffet.

Kalla har hatt en fantastisk karriere med 13 VM-medaljer (tre gull), 8 OL-medaljer (tre gull) og 59 pallplasser i verdenscupen (12 seirer).

Da VG spurte Kalla om hva som skjer med karrieren etter årets sesong tidligere i VM, svarte hun:

– Det vet jeg ikke.

