Kapp Verde har trukket seg fra VM

KAIRO (VG) Coronarammede Kapp Verde har bodd på samme hotell som Norge under VM. Nå har de forlatt Egypt etter et titalls positive tester før og under mesterskapet.

UTE AV VM: Kapp Verde og Leandro Semedo har bare spilt en kamp, mot Ungarn, i Egypt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Nyheten er bekreftet av Det internasjonale håndballforbundet (IHF), som skriver i en pressemelding at de har akseptert beslutningen.

Kapp Verde stilte med bare 11 mann av en tropp på 20 mot Ungarn i VM-åpningen, etter et stort utbrudd rundt avreise til Egypt. Lørdag kom nyheten om at landet fikk ytterligere to coronatilfeller i sin tropp.

Dermed har laget bare hatt ni friske spillere. Reglene til IHF tilsier at man må være ti spillere for å stille fra start til en kamp. Siden Kapp Verde ikke oppfylte kravet til søndagens match, tapte de 0–10 for Tyskland - uten at kampen ble spilt.

Berges reaksjon

Nå skal de altså ha trukket seg fra VM. Det betyr at Uruguay går videre til mellomspillet - uten å ha vunnet en eneste kamp. Det er også første gang Uruguay deltar i et verdensmesterskap i håndball for herrer.

– Jeg legger ekstremt lite fokus på det. Vi har nok med oss selv og få våre hjul til å gå i gang knirkefritt. Det er det vi holder på med nå, er landslagssjef Christian Berges reaksjon overfor VG.

Kapp Verde var i gruppe med Tyskland, Uruguay og Ungarn. Sistnevnte vant fredag 34–27 mot øystaten i Atlanterhavet. Matchen ble den eneste Kapp Verde spilte under årets VM i Kairo.

Tredje nasjon ute

Rett før VM begynte måtte USA og Tsjekkia trekke seg på grunn av store utbrudd i troppene deres. De ble erstattet av Sveits og Nord-Makdeonia.

Samtidig har det vært stor frustrasjon blant mange deltakere under VM. Norge var sjokkerte over forholdene de møtte på spillerhotellet i Kairo. Det har i tillegg vært et titalls positive tester blant ulike spillere, folk fra media og hotellansatte.

PS: Norge møter Østerrike til den tredje og siste kampen i gruppe E mandag kveld klokken 20.30. Matchen vises på TV3.

