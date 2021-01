Suveren Johaug-seier i NM – men fortsatt langt bak Bjørgen

TRONDHEIM/OSLO (VG) Therese Johaug (32) tok sitt 16. NM-gull og tangerte skidronningen Bente Skari (48). Men Johaug er fortsatt langt bak Marit Bjørgen (40), som har 25 NM-gull.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg har ingen ambisjoner om å ta NM-rekorden til Marit. Jeg kjører hjem nå etterpå. Jeg skal prøve og samle krefter til Lahti, sier Johaug til VG.

De fleste fra elitelaget valgte å stå over dagens distanse. Dette er en distanse de ikke går i verdenscupen.

Les også Johaug smadret konkurrentene: – Det var ikke noe VM-medaljeløp på de andre

Bente Skari tok 16 NM-gull i perioden 1997–2003. Bjørgen vant sine 25 NM-gull i perioden 2005–2018.

Johaug tok sitt første NM-gull i 2007 i Nybygda, da var hun 18 år.

Vilde Nilsen (20) ble norgesmester for parautøvere.

Les også De norske fullroser Tour de Ski-vinner Diggins: – En rå jente

Johaug var storfavoritt før dagens renn, og hun skuffet aldri. Hun ledet med 12.5 sekunder på første passering ved 2 km, foran Kathrine Rolsted Harsem (31).

Favoritten tapte litt mellom 2 og 3,8 kilometer og lå kun 9,9 sekunder foran IL Varden Meråker-løperen.

Johaug leverte en kanonavslutning og knuste konkurrentene inn til mål. Hun var til slutt 16,6 sekunder foran Harsem.

Les også Røthe har ombestemt seg: Velger VM foran fødsel

Harsem hadde et gledeshyl som kunne høres på hele stadion da hun sikret sølvet.

– Jeg har bevist for meg selv at jeg fremdeles er veldig god på fem klassisk. Det er jo artig. Det er en krevende distanse, det er en blanding av 10 kilometer og sprint egentlig. Jeg tror jeg erfarer i dag at jeg kan åpne mye hardere på 10-kilometere enn det jeg gjør, før jeg følte meg bra, sier Harsem til VG.

– Hva skulle ut i det hylet ditt?

– Det er vel sånn at man klarer å tenke litt «gutte-tanker» og gi litt f før start, gå inn i boblen sin. Gå fort på ski, som jeg vet jeg kan på klassisk, svarer Harsem.

Nå drømmer hun om VM.

– I år er det veldig åpent, men jeg er litt sånn som sniker meg i form. Kanskje er det for sent, kanskje ikke? Vi får se, sier Harsem.

Sprintlandslagets Anna Svendsen tok bronse.

Topp 5:

Therese Johaug Kathrine Rolsted Harsem +16.6 Anna Svendsen +25.9 Julie Myhre +33.9 Mathilde Myhrvold +40.6