Derfor ba dommeren om Haalands autograf

Det har stormet rundt assistentdommer Octavian Sovre etter at han sikret seg autografen til Erling Braut Haaland (20). Nå viser det seg at rumeneren hadde gode hensikter.

FIKK PEPPER FOR DETTE: Octavian Sovre fikk Erling Braut Haalands signatur på et rødt og gult kort i spillertunnelen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Sovre, FIFA-dommer de siste 17 årene, samler på autografer og gjenstander som senere blir auksjonert bort til inntekt for et autisme-senter for voksne i hjemlandet Romania.

Det var ifølge avisen Gazeta Sorturilor årsaken til at han ba Haaland signere et gult og rødt kort etter Champions League-kampen mellom Manchester City og Borussia Dortmund.

Les også TV-bilder vekker oppsikt: Dommer ber tilsynelatende om Haaland-autograf etter kampen

Assistentdommeren har vært en aktiv støttespiller for senteret siden 2015 og har donert alt fra autografer og drakter som han har skaffet til veie på utenlandske dommeroppdrag.

De to kortene som Erling Braut Haaland signerte skal bringe penger i kassen på en årlig galla hvor også andre suvenirer skal auksjoneres bort.

Les også Dommersjef Hauge reagerer: – Dette synes jeg veldig lite om

Samme dag som Octavian Sovre høstet storm for å ha brutt uskrevne regler for hvordan en dommer skal oppføre seg, ble han utnevnt til æresmedlem i organisasjonen SOS Autism Bihor.

En rekke rumenske kjendiser har de siste årene hjulpet organisasjonen med å få inn penger til driften.

Kampen mellom Manchester City og Borussia Dortmund endte 2–1 til tross for Haaland-assist i det 84. spilleminutt.

Publisert Publisert: 7. april 2021 20:07