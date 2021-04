Eirik (28) gikk 476 km på ski på ett døgn

Søndag har det blitt satt to ulike verdensrekorder i å gå langt på ski. Nå er det ordkrig mellom de to leirene.

REKORD: Eirik Asdøl jubler for sin verdensrekord. Foto: Henning Askjer Lefsaker

Den handler om hvem som står for den største bragden.

Verdensrekord 1: Den forholdsvis ukjente Eirik Asdøl (28) gikk så langt han kunne i løpet av 24 timer, fra lørdag til søndag: Han endte på 476 km.

Verdensrekord 2: Anders Aukland, Joar Thele og Simen Østensen går så langt de kan i ett strekk. Lørdag kl 12.15 passerte de verdensrekorden, da trioen passerte 530 kilometer, ifølge NRK . Thele og Aukland går fortsatt, mens Østensen ga seg på rundt 550 kilometer.

De to verdensrekordene har altså ingenting med hverandre å gjøre. Den ene handler om å gå lengst mulig på 24 timer, den andre handler bare om å gå så langt man klarer.

– «Tore fra Toten»-rekord

En som ikke lar seg imponere så voldsomt av den siste vrien, er Petter Reistad. Han er «manager» og kamerat med ukjente Eirik Asdøl, som altså gikk 476 km i løpet av 24 timer.

– Aukland-gutta er fantastiske skiløpere, men vi tenker at hvis man skal ta det fra søndagstur til racing, så må man gjøre det i et format som gjør at ikke «Tore fra Toten», som bare kan gå veldig lenge på ski, kan slå den rekorden. Det må være et tidskrav her, melder Reistad.

REKORD: Anders Aukland underveis i verdensrekordforsøket. Foto: Kristian Bøen

VG snakker med Jørgen Aukland i 15-tiden søndag. Da har broren Anders Aukland og Joar Thele passert rundt 580 km.

– Det er vondter i albuer og håndledd som stopper det etter hvert. De er slitne, sier han.

Konfrontert med «meldingen» fra Reistad, sier han:

– Jeg skjønner meldingen. Han som hadde rekorden hans har jo staket, mens han (Eirik) kommer og skøyter. Det er litt artig at han bruker en annen stilart, så det er en melding tilbake da.

Aukland sier at Asdøl er hjertelig velkommen til å prøve seg på deres opplegg: Tre mil på ski og så opp til fem minutters pause.

– Vi kjenner ham godt. Farten de har holdt har vært den samme som han har holdt. All ære til ham for rekorden, men jeg tror at det vi holder på med er en annen klasse, sier Aukland.

Anders Aukland & co i sitt rekordforsøk. Foto: Kristian Bøen

Petter Reistad er stolt av kompisen sin.

– Eirik er bygd for det han gjorde i dag. Han er god til å gå fort over lang tid, og mye lengre tid enn vanlige skirenn, sier Reistad.

NATT-TUR: Eirik Asdøl ute på tur i natt. Foto: Henning Askjer Lefsaker

Eirik Asdøl har tidligere slukt 376 kilometer på ett døgn. I helgen gikk han ulike sløyfer ved Store Sandungen i Asker. GPS-trackingen viste 476 km.

– Har faktisk gått litt lengre, siden de kutter litt i svingene, forklarer vennen.

– Da vi passert 376 km var vi i ukjent territorium og det var da det begynte å knake litt i sammenføyningene. Da hadde han det vondt, beskriver manageren om eleven som nå trolig «sover ut» bragden.

Finske Hans Mäenpää skal ha hatt den forrige rekorden, på 472 km.

– Det hadde vært skikkelig kult om Aukland kunne prøve seg på det samme, for å se hva rekorden hans er verdt, sier Reistad.

