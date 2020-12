Silje Norendal er gravid og legger opp

Norges snowboarddronning Silje Norendal (27) har kjørt sin siste konkurranse. Nå venter hun barn med ishockeyspilleren Alexander Bonsaksen (33).

VENTER BARN: Silje Norendal og ishockeykjæresten Alexander Bonsaksen skal bli foreldre. Her fotografert før Elle-festen i 2019. Foto: NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg er gravid. Det kommer mot sommeren, bekrefter Silje Norendal med tanke på fødselen overfor VG.

Silje Norendal pådro seg bruddskader i leggen og ankelen under oppvarmingen til slopestylesemifinalen i US Open i Vail i februar.

Etter å ha bitt operert i USA, oppsto det etter hvert komplikasjoner der hun hadde fått satt inn skruer og «plater» i benet.

Bruddene ville ikke gro skikkelig. I sommer fikk hun fjernet brorparten av dette, i håp om at de tiltagende smertene skulle gi seg.

– Det har vært over fem måneder med vondt hele tiden, når jeg bare går og gjør hverdagslige ting – som å gå i butikken og skulle bære en handlepose hjem, uttalte hun til VG i juli for seks måneder siden.

Norendal har hatt noen tøffe smeller i bakken:

Etter flere legekonsultasjoner den siste tiden, har Silje Norendal besluttet å legge opp som snowboardkjører på internasjonalt nivå.

– Men denne beslutningen har egentlig ikke med skaden å gjøre. Det er et valg vi har tatt uavhengig av den. Alex og jeg har valgt å starte familie, vi to, understreker hun.

– Skaden er på bedringens vei. Jeg har ikke fått testet den skikkelig. Men denne helgen har jeg prøvd meg litt på brettet hjemme i Kongsberg, tilføyer Silje Norendal.

Norendal, som blant annet har vunnet X Games-gull fire ganger, hadde planlagt å delta i sitt tredje OL i februar 2022. Før 2018-OL i Pyeongchang ga hun overfor VG uttrykk for at hun kunne komme til å slutte før det.

Et av hennes største sportslige høydepunkt kom i Utah:

I Sør-Korea for snart tre år siden tok hun 4. plass i slopestyle og 6. plass i Big Air i sitt andre OL. Silje Norendal, som ifølge skattelistene hadde en inntekt på en million i 2019 og en formue på 12 millioner, deltok første gang i OL i Sotsji 2014. Da endte hun på 11. plass i slopestylefinalen.

Silje Norendal og Alexander Bonsaksen har vært kjærester i mange år. Etter å ha forlovet seg, planla de bryllup i Toscana sist sommer. Det avlyste de i mars, etter coronavirusutbruddet i Italia og nedstengningen av Norge. Ishockeylandslagets veteranback Alexander Bonsaksen spiller for det finske toppserielaget KooKoo, der han er kaptein. Hans nåværende kontrakt går ut etter sesongen 2021/22.

– Det er litt spennende. Vi får se hva det blir til og hvor vi kommer til å slå oss ned neste år. For meh blir det en helt ny tilværelse. Jeg vet ikke hva jeg går til. Men jeg vil ikke gi slipp på snowboard og vinteridrett. Jeg kommer til å være involvert på landslaget med jentesatsingen, sier Silje Norendal.

– Dette har vært livet mitt siden jeg var fem år gammel. Jeg er blitt «Snowboard-Silje». Det er henne jeg kjenner best. Det vil selvfølgelig bli vanskelig å se meg selv utenfor konkurransesirkuset. Men det so er fint nå, er at alt føles veldig riktig, sier Silje Norendal.

Hun røper også at hun har noe spennende på gang «med TV».

Silje Norendal og Alexander Bonsaksen har en leilighet på Majorstuen i Oslo. Mandag reiser hun imidlertid til sin forlovede i Finland. Den finske ligaen er midlertidig innstilt på grunn av coronaepidemien.

Snøbrettkollegaen Kjersti Buaas fikk dette supertrikset på film:

Publisert Publisert: 13. desember 2020 18:36 Oppdatert: 13. desember 2020 19:20