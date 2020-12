Bielsa etter ny hjemmesmell for Leeds: – Fortjent

(Leeds – West Ham 1–2) To baklengsmål på dødball sørget for at Leeds for femte kamp på rad gikk av hjemmebanen Elland Road uten seier.

– Det var et fortjent tap. Vi var forberedt på dette kampbildet, men West Ham var bedre enn oss, oppsummerte Leeds-manager Marcelo Bielsa til Sky Sports.

– Vi er nød til å jobbe med problemene vi har på dødballer imot oss, la argentineren til.

Leeds fikk en perfekt åpning på kampen. Dommeren pekte korrekt på straffemerket da Patrick Bamford ble felt av West Ham-keeper Lukasz Fabianski etter bare tre minutter.

Mateusz Klich skjøt riktignok en elendig straffe, som Fabianski reddet. Men så viste det seg at keeperen hadde vært for tidlig ute fra streken, og Klich fikk en ny mulighet. På andre forsøk scoret polakken.

Etter 25 minutter utlignet West Ham da Tomás Soucek skallet inn en corner fra Jarrod Bowen.

Det var greit nok med uavgjort til pause, men i 2. omgang var det West Ham som skapte de store sjansene. Spissen Sebastian Haller hadde tre-fire store muligheter, som han rotet bort.

West Ham har vært farlige på frispark og cornere denne sesongen, og typisk nok kom vinnermålet etter et frispark ti minutter før full tid. Aaron Cresswell skrudde ballen inn i feltet, og Angelo Ogbonna headet vakkert opp i hjørnet bak Leeds-keeper Illan Meslier.

TO SJANSER: Mateusz Klich scorer etter å ha fått to sjanser fra straffemerket. Foto: Jason Cairnduff / Pool Reuters

På overtid kunne Rodrigo utlignet for Leeds, men han headet rett på Fabianski fra kort hold.

West Ham i toppen

Dermed står Leeds fortsatt bare med én hjemmeseier så langt etter Premier League-returen – 4–3 mot Fulham i andre serierunde. Siden da har det blitt bare to poeng på fem forsøk.

Borte har derimot Bielsas mannskap plukket jevnt med poeng, og 14 poeng på de 12 første kampene er langt unna krise.

West Ham og David Moyes har plukket 20 poeng på sine 12 første, og står med seier på fire av de fem siste ligakampene. London-laget klatret opp på en foreløpig femteplass før resten av runden spilles.

– Det var en veldig god kamp. Vi spilte godt mot et Leeds som er vanskelig å møte, oppsummerte Moyes som var tydelig oppgitt over straffesituasjonen der Leeds fikk to muligheter.

– Det er bedre at jeg svarer på fotballspørsmål, så får dommere og andre svare på straffen og reglene. Det virker som om media og andre må diskutere VAR-situasjoner hver eneste gang, sa Moyes.

