Hun er Brækhus’ «ukjente» arvtager. Nå får Katharina Thanderz sjansen hun har ventet på.

Norsk-spanske Katharina Thanderz (31) har bokset seg tålmodig frem mot verdenstoppen. Lørdag skal hun kjempe om sin første VM-tittel.

Katharina Thanderz møter Danila Ramos til kamp i Ekeberghallen 16. november. Berit Roald, NTB scanpix

Cecilia Brækhus har med sine fem VM-belter blitt en av Norges mest meriterte og populære idrettsutøvere. Hun er også den eneste norske kvinnen som har klart kunststykket å bli verdensmester i en av de fem internasjonale forbundene (WBA, WBC, IBF, IBO og WBO).

Nå spår mange at hun kommer til å få selskap. Lørdag skal nemlig Katharina Thanderz bokse om den ledige «interim» WBC-tittelen i klassen super fjærvekt mot Danila Ramos.

Det betyr at Thanderz blir midlertidig verdensmester hvis hun vinner mot Ramos. Eva Whalstrøm, som innehar tittelen fra før, blir dermed nødt til å forsvare den mot Thanderz i en ny kamp.

Likevel er det få utenfor boksemiljøet i Norge som vet hvem den halvt norske og halvt spanske bokseren er.

– Det lever jeg veldig godt med. Jeg tenker at alt tar sin tid, og det viktigste for meg er å få holde på med det jeg liker, som er boksing. Jeg går ikke rundt og tenker på at ingen vet hvem jeg er, sier Thanderz.

Fakta Katharina Thanderz Født: 29. juli 1988 (31 år) Bakgrunn: Oslo. Flyttet til Spania som 12-åring. Norsk mor og spansk far. Bosted: Altea, Spania Meritter: 12 seire av 12 mulige som proffbokser. Europamester i 2017. Aktuell med: Bokser for sin første VM-tittel i Ekeberghallen 16. november.

Holder til i Spania

Uvissheten rundt Katharina Thanderz er kanskje ikke så rar. 31-åringen ble født i Norge, men har bodd i Spania så å si hele livet. Likevel representerer hun Norge i bokseringen, og det norske språket har hun heller aldri lagt fra seg.

Men det var i Spania hun startet med kampsport som 18-åring. Først var hun et lovende kickboksingtalent. Men etter å ha blitt både Europa- og verdensmester, gikk hun over til å bare bruke hendene.

Lørdag bokser Katharina Thanderz i Ekeberghallen. Berit Roald, NTB scanpix

I 2016 gikk hun sin første kamp som proffbokser. 12 kamper etterpå er hun fortsatt ubeseiret.

Det har dannet grunnlaget for at hun nå får sjansen til å ta sitt første VM-belte – i byen hvor hun er født.

– Jeg har gledet meg ekstremt til å få bokse i Oslo. Det at familie og venner herfra kan komme og se meg bokse om et belte, er veldig stort for meg, sier Thanderz.

Skademareritt

Men veien mot den historiske kampen i Ekeberghallen har ikke vært så lett som statistikken hennes tilsier. Det siste året har Thanderz nemlig vært gjennom flere skader.

I desember i fjor gjorde en nakkeprolaps at hun ikke fikk sjansen til å forsvare europamestertittelen hun hadde sikret seg tidligere på året.

I mars gjorde hun comeback. Thanderz brakk høyre hånd halvveis ut i kampen, men fullførte og vant på poeng.

– Selv om det ikke var gode opplevelser der og da, så har det kommet mye godt ut av det i ettertid. Da jeg brakk høyre hånd, fikk jeg jo trent endel med den venstre og andre ting jeg ikke får jobbet så mye med til vanlig, sier Thanderz.

Thanderz er ubeseiret som proff. Her fra en kampen Rachel Ball i Sør Amfi i mars. Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Fakta Capital Showdown Et boksestevne i Ekeberghallen i regi av Team Sauerland. Katharina Thanderz bokser om den ledige interim WBC-tittelen mot argentinske Danila Ramos. I tillegg skal disse nordmennene i aksjon lørdag: Kai Robin Havnaa møter Mariano Angel Gudino Kevin Melhus møter Ossie Jervier Alexander Hagen møter Emmanuel Feuzeu

– Ekstremt målbevisst

Måten den norsk-spanske bokseren har taklet motgangen på det siste året er en av de viktigste grunnene til at eksperter spår at hun blir den andre norske kvinnen gjennom historien som kan smykke seg med et VM-belte.

– Det er nok mange som hadde gitt litt opp etter de skadene Katharina har hatt, men isteden har hun snudd det til noe positivt og kommet styrket ut av det. Hun er ekstremt målbevisst, sier Viasat-ekspert Thomas Hansvoll.

Tidligere proffbokser og nåværende Viasat-ekspert, Thomas Hansvoll, er full av lovord om Katharina Thanderz. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han har fulgt Katharina Thanderz’ karriere tettere enn de fleste. Hansvoll trekker frem tre grunner til at hun foreløpig er ukjent for mange.

– Det ene er så klart at hun bor i Spania. Hun er heller ikke typen som roper høyest eller søker oppmerksomhet, sier han og fortsetter:

– Den tredje grunnen er nok at Cecilia Brækhus er så populær i Norge at det har vært vanskelig for andre norske boksere å tre frem. Nå har derimot Katharina virkelig fått sjansen med Team Sauerland i ryggen og VM-kamp på norsk jord.

Brækhus-arvtager?

Sammenligningen med Brækhus er vanskelig å unngå. Bergenseren, som har alle fem VM-beltene i sin vektklasse, startet også som kickbokser før hun ble verdens beste bokser. Det var også Team Sauerland som tok Brækhus under vingene og la ting til rette for at hun kunne bli verdensmester.

Cecilia Brækhus ble den første norske kvinnen som ble verdensmester i boksing. Snart kan Katharina Thanderz bli den neste. Berit Roald / NTB scanpix

Den samme planen har de for Katharina Thanderz.

– Jeg tar den sammenligningen som en stort kompliment. Cecilia har betydd mye for proffboksing, spesielt her i Norge. Samtidig er vi forskjellige, både som boksere og personer, sier Thanderz selv.

Men selv om de to bokser i forskjellige vektklasser og er ganske forskjellige både i og utenfor bokseringen, er ikke ekspertene overrasket over sammenligningen.

– Jeg ser mye av det samme i Thanderz som jeg gjør i Brækhus. Hun har den samme karismaen og tilstedeværelsen, og nå ser jeg en Thanderz som også oser av selvtillit og positivitet inn mot denne kampen, sier Roar Petajamaa, også han ekspert hos Viasat.

– Cecilia Brækhus er ekstrem, og det hun har fått til er unikt. Men denne VM-kampen er bare starten for Katharina. Vinner hun nå får hun flere muligheter i tiden som kommer. Og med et godt team i ryggen, ser jeg ikke bort ifra at hun også kan stå med alle beltene en dag, mener Hansvoll.