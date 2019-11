Presset øker på Arsenal-manageren etter nytt tap

Jamie Vardy og James Maddison scoret målene da Leicester slo Arsenal 2-0 i Premier League lørdag.

Unai Emery (t.v) og Pierre-Emerick Aubameyang reiser poengløse fra Leicester. ANDREW YATES / X03469

Leicester-Arsenal 2–0

Leicester presset Arsenal i samtlige 90 minutter og sørget for at Arsenals hardt pressede trener, Unai Emery, fikk mer å tenke på.

Spanjolen lever farlig som sjef for London-klubben etter en rekke svake resultater denne sesongen, og får neppe fred etter lørdagens forestilling.

I øsende regnvær tok mannskapet til Brendan Rodgers grep om kampen fra første minutt og utspilte gjestene store deler av kampen. Gang på gang spilte de seg fram til farlige sjanser, men i første omgang manglet Leicester de nødvendige centimeterne for å ta ledelsen.

Leicesters Jamie Vardy (foran) jubler etter scoring mot Arsenal. aubAP Photo / Rui Vieira / NTB scanpix.

Kanskje burde Leicester hatt straffe da det så ut som Arsenals Mattéo Guendouzi rev ned Çaglar Söyüncü i feltet. Den manøveren mente VAR var helt OK, og spillet gikk videre.

Arsenal virket farlige de få gangene de kom seg framover, men totalt sett var Leicester flere hakk bedre enn gjestene, og vant fortjent mot et Arsenal-lag som sliter.

Vardys niende mot Arsenal

At Arsenal skulle få det tungt i Leicester kom ikke som noen overraskelse. London-laget hadde kun holdt nullen i to av de siste 24 bortekampene. Lørdag ble den rekken forlenget til 25.

Arsenal var heldige som slapp unna med kun to baklengs. Fem minutter ut i annen omgang banket Wilfred Ndidi ballen i tverrliggeren.

Etter 68 minutter måtte et hardt kjempende London-forsvar gi tapt. Etter flott angrepsspill sendte Youri Tielemans ballen til Jamie Vardy, som scoret kampens første mål.

Det var ifølge Opta Vardys niende Premier League-mål mot Arsenal. Kun Wayne Rooney (12), Harry Kane (10) og Robbie Fowler (10) har flere mot «The Gunners».

Med strak vrist doblet James Maddison ledelsen da kvarteret gjensto av kampen.

Krabbet opp til 2.-plass

Premier League-vinnerne fra 2015/16 sto bokført åtte seire på sine siste elleve hjemmekamper, inkludert de fire siste, før lørdagens nedsabling av Arsenal.

Da dommeren blåste av kampen hadde Leicester vist at de mener alvor denne sesongen. Før søndagens kamp mellom Liverpool og Manchester City ligger Leicester på andreplass på tabellen.

Arsenal på sin side ligger på 6.-plass, og det skiller åtte poeng opp til Manchester City på 4.-plass.

Neste runde tar Leicester turen til Brighton, mens Arsenal tar imot Southampton i London.

Formsvake Tottenham fikk uavgjort mot Sheffield United etter VAR-hjelp

Son Heung-min ga Tottenham ledelsen, men Sheffield United kjempet seg til 1-1 i en Premier League-kamp der VAR nok en gang ble avgjørende lørdag.

Det ene poenget betyr at Sheffield United er godt foran Tottenham på tabellen. Overraskelseslaget er nummer seks, mens Tottenham har hele 11 klubber foran seg etter 12 spilte kamper.

Son Heung-min sendte Tottenham i ledelsen. ANDREW COULDRIDGE / X03808

– Realiteten er at vi av ulike grunner ikke leverer de prestasjonene vi forventer, sa manager Mauricio Pochettino etter kampen.

– Vi må bare se framover og fortsette å jobbe. Vi er ikke i noen god posisjon på tabellen, tilføyde han.

Rett etter at Son Heung-min banket ballen i mål til 1-0-ledelse for hjemmelaget, så det ut til at Sheffield United utlignet umiddelbart. En lang VAR-sjekk seinere viste det seg at John Lundstram hadde en tå i offside 20 sekunder før ballen satt i nettet.

Dermed annullerte dommer Graham Scott målet.

Etter 78 minutters spill gikk George Baldocks innlegg rett i mål, men også det målet ble sjekket av VAR. Denne gangen fant ikke dommer grunn til å annullere og 1-1 målet ble stående.

Lundstram i fokus

Sheffield United kunne samtidig fort fått med seg alle poengene. Lundstram fikk to gode sjanser til å score etter en halvtimes tid. Først fikk han ikke nok kontakt på et farlig innlegg foran mål, og like etterpå smalt han ballen i stolpen.

Tottenham slet lenge, men etter 58 minutter kom det etterlengtede målet fra Son. Koreaneren stjal ballen fra en uoppmerksom George Baldock og skjøt via et Sheffield United-bein og mellom beina på keeper Dean Henderson.

Baldocks heldige innlegg ga Sheffield United et fortjent uavgjort i nok en svak kamp av Tottenham.

Neste kamp for Tottenham er derbyet mot West Ham 23. november.

Newcastle snudde

Newcastle ble liggende under mot Joshua Kings Bournemouth lørdag, men snudde kampen og vant 2-1. Harry Wilson ga Bournemouth ledelsen etter en kort cornervariant, men DeAndre Yedlin stormet inn på bakerste stolpe etter forarbeid fra Allan Saint-Maximin og sikret utligning før pause.

Like etter pause var det nok en gang en kort corner som endte med mål, men denne gangen var det Newcastle og Ciaran Clark som kunne juble for ledermålet 2-1 som sto seg helt til kampslutt.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth, men kom ikke til de helt store sjansene.

Keepertabbe

Burnley slo på sin side West Ham 3-0 på eget gress på klassisk vis. Ashley Barnes pirket inn sitt første mål på ni kamper etter corner, mens spisskollega Chris Wood hadde to baller i nettet før pause, men bare ett mål ble stående etter at det første ble avblåst for offside etter VAR-sjekk.

Ydmykelsen ble komplett for et veldig formsvakt West Ham i andre omgang, da keeper Roberto slo en corner inn i eget mål som ga Burnley 3-0 seieren.

Everton holdt unna

Richarlison ble matchvinner mot Southampton da han satte inn 2-1 for Everton i en kamp laget fra Merseyside så ut til å ha grei kontroll på.

Everton tok en tidlig ledelse ved Tom Davies og så ut til å cruise inn til seier. Da satte Southampton-trener Ralph Hasenhüttl inn Sofiane Boufal som skapte trøbbel for Everton og assisterte til 1-1 for Southampton, før Richarlison avgjorde for Everton da han kontant satte et innlegg i mål.

