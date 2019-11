Tennisstjernen innkasserte tidenes største pengepremie

Ashleigh Barty innkasserte rundt 40 millioner kroner.

For mindre enn 1 time siden

Ashleigh Barty vant finalen i WTA-mesterskapet mot Jelina Svitolina og innkasserte tidenes høyeste premiesum i tennis. Andy Wong/AP Photo/NTB scanpix.

NTB

Barty vant finalen i WTA-mesterskapet i tennis 6-4, 6-3 over ukrainske Jelina Svitolina og innkasserte tidenes høyeste premiesum i tennis.

Arbeidsuka i Kina gir Barty hele 4,42 millioner dollar (drøyt 40 millioner kroner). Det er den største premiesum i en tennisturnering noensinne, uansett kjønn. Svitolina sitter igjen med cirka halvparten, rundt 20 millioner kroner.

Seieren kroner en drømmesesong for Barty, som blant annet vant Roland-Garros og inntok førsteplassen på verdensrankingen.

Svitolina var regjerende mester, men klarte ikke å vinne mesterskapet to år på rad. Hennes seiersrekke på 10 kamper i turneringen ble brutt søndag.

Barty var kvalifisert for sesongfinalen for første gang, og ga seg ikke før hun hadde vunnet finalen. Etterpå sa hun at nøkkelen til hennes suksess er pausen på 21 måneder hun i 2014 tok fra topptennis.

Hun følte seg utbrent og satset i en periode på profesjonell cricket. Siden hun vendte tilbake til tennisbanen har det bare gått oppover.

Vokste på pause

– Perioden jeg var borte fra tennis var viktig for min utvikling som menneske. Jeg tenkte ikke da at det var smart, jeg måtte bare gjøre det. Heldigvis hadde jeg bra folk rundt meg som hjalp meg å bli mer moden. Siden jeg begynte å spille tennis igjen tar jeg 100 prosent ansvar for alle mine valg, sa 23-åringen.

I det første settet i Shenzhen fulgte Barty og Svitolina hverandre til 5-4 til Barty, før australieren klarte å bryte Svitolina. Dermed vant hun det første settet 6-4.

I det andre settet så Svitolina ut til å komme seg inn i kampen da hun brøt på 1-1, men Barty slo umiddelbart tilbake med to brudd på rad. Det endte 6-3 i det andre settet.

Seieren var Bartys første mot Svitolina. Før søndagens finale hadde de to møttes fem ganger, der samtlige ble vunnet av ukraineren. Nå fikk australieren sin søte revansje.

Vil vinne Fed Cup

Selv om den individuelle delen av sesongen hennes er over, ser hun fram til Fed Cup-finalen mot Frankrike neste helg.

Australia kan vinne turneringen for første gang siden 1974.

– Jeg gleder meg til å komme til Perth og prøve å ordne en perfekt avslutning av sesongen. Fed Cup-finalen har jeg sett fram til lenge, sa hun.

De åtte høyest rankede kvinnespillerne var kvalifisert for WTA-mesterskapet.