Rashford og Martial bommet begge på straffe – så ble de historiske

Alexander Tettey og Norwich ble slått da Manchester United tok sin første borteseier i Premier League på åtte måneder.

Manchester United tok sin første borteseier på åtte måneder da Norwich ble slått 3–1 på eget gress. CHRIS RADBURN, Reuters

Norwich-Manchester United 1–3

Forrige gang Manchester United vant en bortekamp i Premier League var 27. februar. Romelu Lukaku ble tomålsscorer da United slo Crystal Palace 3–1 på Selhurst Park.

Det tok nøyaktig åtte måneder før den neste borteseieren var et faktum. Lørdag kveld ble nemlig Norwich slått på eget gress. Men det skjedde ikke uten dramatikk.

McTominay ordnet ledelse

Solskjærs United hadde en nervøs start på kampen, og etter bare fem minutter fikk Todd Cantwell en stor mulighet til å sende hjemmelaget i føringen. Skuddet fra 16 meter gikk riktignok utenfor, og United slapp med skrekken.

Etter dette tok United over. I det 21 spilleminutt sendte Scott McTominay gjestene i ledelsen etter et hjørnespark. Ballen datt ned i feltet og McTominay vartet opp med et rapt skudd ned i det lengste hjørnet.

United-spillerne feirer McTominays (nest sist til venstre) 1–0-scoring. CHRIS RADBURN / X06614

Rashford bommet på straffe – scoret like etterpå

Seks minutter etter 1–0 startet straffedramaet i kampen. Daniel James gikk i bakken i en duell med Norwich-midtstopper Ben Godfrey. Det så ikke ut som Godfrey felte James, men etter flere minutter med VAR-sjekk pekte dommer Stuart Attwell pekte på straffemerket.

Marcus Rashford tok straffen, men Norwich-keeper Tim Krul reddet mesterlig.

Like etter fikk Rashford sin revansje. Daniel James vartet opp med en nydelig gjennombruddspasning, som sendte Rashford alene med keeper. Denne gangen gjorde ikke Uniteds nummer 10 noen feil, da han satt ballen sikkert mellom beina på en utrusende Krul.

Her redder Tim Krul Rashfords straffespark i den første omgangen. Like etterpå scoret den engelske spissen. CHRIS RADBURN / X06614

Martial med ny straffebom

To minutter før pause kom den andre straffebommen, denne gangen var det Anthony Martial som ikke klarte å overliste Krul.

Etter et United-hjørnespark datt ballen ned i beina til Fred, som skjøt på volley fra 20 meter. Skuddet til brasilianeren gikk via armen til Cantwell, men dommer Atwell pekte på cornerflagget. Etter store protester fra United-leiren sjekket VAR situasjonen. Igjen tok det flere minutter, og igjen ble resultatet et straffespark.

Martial, som avgjorde bortekampen mot Partizan på torsdag etter straffescoring, måtte se Krul redde sitt forsøk.

– Smått surrealistisk

– De har bommet på fire av seks straffer denne sesongen. Det at de har fått seks straffer på 10 kamper er jo i seg selv helt ellevilt. Når du i tillegg bommer på fire av dem er det smått surrealistisk, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Ifølge Opta er dette første sesongen tre United-spillere har bommet på straffespark i samme sesong, siden 2012/13-sesongen. Paul Pogba bommet som kjent på straffespark i andre serierunde, mot Wolverhampton. Kampen etter, mot Crystal Palace, bommet også Rashford fra straffemerket.

Dermed kunne Ole Gunnar Solskjær og United gå inn til pause med en 2–0-ledelse i garderoben. Men nordmannen var nok ikke fornøyd med Uniteds straffesløseri.

Den andre omgangen ble langt jevnere enn den første. Norwich hevet seg betraktelig, og så langt farligere ut enn før hvilen.

Kunstscoring av United

Etter 53 minutter ble Martial spilt alene med keeper skrått ute til venstre, men skuddet fra spissen ble reddet etter en ny beinparade av Krul.

Da 73 minutter var spilt fikk Martial også revansjert sin straffemiss i den første omgangen. Rashford hælflikket ballen til Martial, som kom alene med Krul ute til venstre. Den franske spissen chippet ballen elegant over en liggende Krul, og dermed var 3–0 et faktum.

– Det må være utrolig gledelig for United-fansen og Ole Gunnar (Solskjær) med tanke på det som har vært problemet, nemlig kreativiteten i angrepsspillet. Problemet har vært å spille ut motstandere, men se hvor mange gule trøyer det er rundt ballen. Kombinasjonen Martial/Rashford er en kombo jeg har tro på, det kan utvikle seg til å bli veldig bra, mente Thorstvedt etter 3–0-scoringen.

Ifølge Opta er Rashford og Martial det første paret som både har bommet på et straffespark og scoret i samme kamp.

To minutter før full tid reduserte Onel Hernández for vertene. Innbytteren snappet ballen fra McTominay, før han driblet seg forbi to spillere og satt ballen kontant ned i det nærmeste hjørnet.

Kampen endte dermed 3–1 til Manchester United.