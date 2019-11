Joe Gomez møtte på trening med sår i ansiktet etter krangel med Sterling

Krangelen mellom Joe Gomez og Raheem Sterling fortsatte på Englands trening og resulterte i et sår for Gomez og straff for Sterling.

Joe Gomez med et synlig kutt under sitt høyre øye etter krangel med Raheem Sterling. Kamphanene skværet opp og var begge med på England-trening tirsdag. Foto: Mike Egerton / AP / NTB Scanpix

NTB

De engelske landslagsspillerne var i tottene på hverandre i toppkampen mellom Liverpool og Manchester City i helgen, før de skal ha fortsatt krangelen da de møttes på Englands landslagssamling mandag. Da skal Sterling ha påført Gomez et kutt under øyet, noe som var tydelig da han kom på trening for England dagen derpå.

Selv om de skal ha skværet opp i ettertid, ble Sterling straffet av den engelske landslagsledelsen mandag kveld for sin oppførsel. Gomez ble ikke straffet.

England-trener Gareth Southgate forklarte avgjørelsen om bare å straffe Sterling på en pressekonferanse:

– Raheem forklarte i går at følelsene hans løp løpsk. Det samme gjaldt ikke for Joe (Gomez), sa Southgate etter tirsdagens trening.

Joe Gomez (t.h.) og Raheem Sterling krangler under toppoppgjøret søndag. Carl Recine / X03807

Beklaget

Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på detaljene om krangelen, men understreker at det ikke er noen problemer innad i troppen.

– Jeg elsker alle spillerne mine. Vi er som en familie, og alle familier har uenigheter. Vi er en samlet gruppe, og nå skal vi fokusere på fotballen.

Sterling kom med en beklagelse på sin Instagram-konto og skal også ha skværet opp med Gomez etter å ha beklaget personlig til Liverpool-stopperen.

– Joe og jeg har snakket sammen, funnet ut av ting og lagt saken bak oss, skrev Sterling.

England trenger ett poeng fra de to gjenværende kvalifiseringskampene for å bli EM-klar. Det kan de få uten Sterling mot Montenegro torsdag, eller med City-stjernen mot Kosovo mandag.