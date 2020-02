Disney-karakterer skal få flere norske jenter til å spille fotball

– Vi har kommet langt, men vi håper at dette prosjektet og måten å jobbe på, vil få litt andre jenter til å spille fotball, sier Ane Eide Kjærås, prosjektleder for NFFs jentesatsing.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det første treningsprogrammet består av ti økter basert på filmen De Utrolige 2. Her er karakteren Elastika. Foto: Pixar / TT NYHETSBYRÅN

Pilotprosjektet, ved navn Playmakers, ble lansert av Uefa i dag. Der kommer det frem at Norge er ett av syv land i Europa som skal få flere jenter i alderen 5–8 år til å spille fotball ved hjelp av Disneys karakterer og fortellinger.

– Hvis vi virkelig skal forplikte oss til å få flere jenter inn i sporten, må vi kjenne til forholdene og miljøet som gjør det mulig. Forskning viser at en historiebasert innfallsvinkel til trening, med fokus på samarbeid og lek, øker viljen til å delta, sier Ane Eide Kjærås, prosjektleder for NFFs jenteprosjekt, i en pressemelding.

Uefas mål er å doble antall fotballspillende jenter i Europa i løpet av de neste fire årene.

– Vi tror at dette unike prosjektet kan tenne gnisten for en mer aktiv generasjon av fotballelskende jenter, sier Nadine Kessler, Uefas sjef for kvinnefotball, til Reuters.

Har du lest denne? Haaland fnyser av skriverier: – Alle de nærmeste vet at jeg ikke er sånn

Basert på De Utrolige 2

Kjærås opplyser at cirka en tredjedel av dem som spiller fotball i Norge, er jenter og kvinner. En måling fra Norges Fotballforbund viser at det var totalt 114.056 aktive medlemmer blant kvinner ved utgangen av 2018.

– Vi har kommet langt, men vi håper at dette prosjektet og måten å jobbe på, vil få litt andre jenter til å spille fotball, sier Kjærås.

Det første treningsprogrammet består av ti økter basert på filmen De Utrolige 2, der deltagerne vil innta roller som Herr Utrolig og Elastika.

En treningsøkt består av diverse balløvelser knyttet til de forskjellige superheltenes egenskaper, men også tegne- og leseøvelser.

Målet er å nå skolestarterne i 2020. Fire fotballkretser deltar i prosjektet: Oslo, Agder, Telemark og Vestfold. Klubber som Nordstrand, Sandefjord Ballklubb, Skarphedin og Vigør har sagt ja til å være med på prosjektet.

Kjærås forteller at de ønsker å ha én aktivitetsperiode før og etter sommerferien.

Her står det hvilke utfordrende balløvelser de unge jentene kan vente seg på fotballtrening. Balløvelsene er tilpasset de ulike superheltene i filmen «De Utrolige 2». Foto: Uefa

Landslagsprofiler er positive

Selv om prosjektet ikke var kjent for landslagsspiller Vilde Bøe Risa, liker midtbanespilleren initiativet til NFF.

– Jeg synes det er veldig positivt at de ønsker at unge jenter skal begynne å trene fotball så tidlig som mulig. Mange har sett eller kjenner til filmen, så det kan jo bli en snakkis som får flere til å komme på trening. Det er viktig med lek og moro i den alderen. Men man må samtidig ha et fokus på å utvikle seg mest mulig som fotballspiller. Man kan ikke bare drive med Stiv Heks, sier Bøe Risa.

Landslagsspiller Vide Bøe Risa er positiv til NFF-tiltaket, men understreker at det er viktig å legge til rette for spillere som ønsker å bli en bedre fotballspiller på trening. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Landslagsvenninne Ingrid Syrstad Engen har dette å si om NFFs tiltak:

– Dette er kanskje ikke de to første tingene jeg tenkte skulle blandes. Men Disney kan jo brukes til å fange de unges interesse, spesielt hos dem som først tenker at fotball ikke er noe for dem, sier Engen, som heller ikke var kjent med tiltaket.

Ingrid Syrstad Engen er positiv til NFF-tiltaket. Her avbildet etter Norge slo England 2–1 i høst. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Forsker: – Tror ikke det vil ha noe å si på sikt

Hedda Berntsen har doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole (NIH), og har blant annet forsket på sportslig tilrettelegging for utøvere og hva som gjør at barn og unge slutter med idretten de holder på med. Berntsen ser positivt på NFFs tiltak når det gjelder rekruttering av unge jenter.

– Det kan kanskje bidra til at flere velger å møte opp på fotballtrening. Det kan være spennende for barn å komme på trening og være en superhelt med superkrefter, sier hun.

Berntsen har selv blant annet VM-gull i Telemark-kjøring og OL-sølv skicross å vise til som tidligere toppidrettsutøver. Hun tror likevel ikke at Disney-tiltaket til NFF vil ha noe å si på hvem som velger å fortsette med fotball jo eldre de blir.

– Det logiske vil jo være at jo flere som møter opp på første trening, desto større er sjansen for at flere fortsetter med fotball. Det blir spennende å se, men jeg tror ikke at dette tiltaket vil ha noe å si på sikt for hvem som fortsetter med fotball etter hvert, sier Berntsen.

Hedda Berntsen mener at NFF-tiltaket kanskje kan få flere unge jenter til å møte på trening, men tror ikke det vil påvirke hvor mange som fortsetter med fotball på sikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ønsker flere kvinnelige trenere

I Norges tilfelle har man også lagt til to egne mål. Det ene er å rekruttere flere kvinnelige trenere, og det andre er å rekruttere jenter med minoritetsbakgrunn.

– I tillegg til å holde på og rekruttere flere jenter, ønsker vi å gjøre noe med kjønnsbalansen på trener-, leder- og dommersiden. Selv om vi har mange spillende jenter og har hatt det i Norge i mange, mange år, er det ikke slik på trener- og den sportslige ledersiden. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Kjærås.

– Jeg må få understreke at mange klubber driver god rekruttering av jenter, men vi tror dette kan være et verktøy for dem som kanskje ikke har kommet helt i gang, og at det kan bidra til å få inn flere kvinnelige trenere og jenter med minoritetsbakgrunn i fotballen, avslutter hun.

Les mer om pilotprosjektet på Uefa sine sider.