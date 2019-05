Aston Villa er tilbake i Premier League.

Aston Villa – Derby 2-1 (1-0)

Storbritannias prins William og John Carew jublet for Aston Villas opprykk til Premier League. TV-kameraene zoomet inn på duoen som kastet seg rundt hverandre idet sluttsignalet gitt.

Prinsen er Villa-fan og nordmannen tidligere spiller for klubben. Birminingham-laget slo Derby 2–1 i opprykksfinalen på Wembley.

Dermed slår Villa følge med Norwich og Sheffield United opp på øverste nivå i engelsk fotball foran neste sesong. Med seg på veien får Birmingham-klubben en økonomisk jackpot av de sjeldne.

Mandagens opprykksfinale blir sett på som den mest verdifulle kampen i internasjonal fotball. Ifølge det britiske nyhetsbyrået Reuters innkasserer vinneren opp mot 1,9 milliarder kroner i ekstra inntekter.

For Aston Villa ble Premier League-drømmen virkelig på Wembley. Klubben har ikke spilt på øverste nivå siden 2015/16-sesongen. Scoringer av Anwar El Ghazi og John McGinn ble avgjørende mot Derby.

2-0-målet kom etter en stygg feil av Derby-keeper Kelle Roos.

Scoret med ryggen

De første 45 minuttene på Wembley var på ingen måte spekket med store målsjanser, men rett før pause eksploderte Villa-fansen i glede. Nederlandske Anwar El Ghazi har ikke scoret på bestilling denne sesongen, men mandag sendte vingen klubben i ledelsen.

24-åringen med en fortid i Ajax forsøkte å sette hodet på et innlegg fra langt mer meritterte Ahmed Elmohamady, men endte med å sende ballen i mål med ryggen.

Scoringen kunne knapt kommet på et mer beleilig tidspunkt for Villa, og på sidelinjen hoppet manager Dean Smith naturlig nok av glede.

Smith erstattet Steve Bruce som Villa-manager i fjor høst. Villa-supporteren kom fra suksess i jobben som Brentford-manager, men trengte tid på å sette fart på poengfangsten i favorittklubben. Det klarte han så definitivt etter hvert.

I vår har Birmingham-klubben framstått som mesterskapsseriens kanskje aller beste lag. I mars og april ble det blant annet satt ny klubbrekord med ti seirer på rad.

Merkelig mål

Mandag fikk Smith og hans elever den ultimate belønningen for strevet. 2-0-målet kom kvarteret ut i annen omgang da Derby-keeper Roos skulle opp i feltet og pukke en tilsynelatende enkel ball.

Nederlenderen endte opp med nærmest å slippe ballen i hodet på Villa-spiller John McGinn, som til sin store glede kunne se den trille inn i det åpne målet. Derby-manager Frank Lampard slo oppgitt ut med hendene og så ut til knapt å tro det han så.

Derby slo tilbake da Martyn Waghorn reduserte ni minutter før full tid, men noen snuoperasjon ble det ikke til tross for flere skumle tilløp på tampen. Villa kjempet i land seieren i milliardkampen. Dermed slo Birmingham-klubben tilbake etter 0-1-tapet for Fulham i samme kamp for ett år siden.

Nå starter jobben med å forsterke stallen inn mot Premier League-comebacket. Blant oppgaven blir trolig å sørge for at kaptein Jack Grealish ikke forsvinner.

Nyland skadd

I Derby må blikket rettes mot en ny sesong i mesterskapsserien. Engelske medier har spekulert i at manager Lampard er et hett navn i gamleklubben Chelsea foran neste sesong. Mandagens kamp kan dermed ha vært den siste han ledet Derby i.

Villa og Derby endte som nummer fem og seks i mesterskapsserien denne sesongen, men ekspederte henholdsvis West Bromwich og Leeds ut i første runde av opprykkskvalifiseringen.

Ørjan Nyland ble hentet til Aston Villa foran inneværende sesong og spilte 23 seriekamper i første del av sesongen, men hælsenen hans røk på trening 1. nyttårsdag. Siden har han vært uaktuell for spill.