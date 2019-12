Øyeblikket som forteller alt

OM FOTBALL: Ole Gunnar Solskjær startet uken med kniven på strupen. Han avslutter den som en triumfator.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ole Gunnar Solskjær omfavnes av Michael Carrick, en av kristiansunderens assistenter, etter Manchester Uniteds seier i lørdagens derby. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Manchester City-Manchester United 1–2

ETIHAD STADIUM: United-manageren hadde takket spillerne for innsatsen. Han hadde mottatt hyllesten fra fansen og gitt sin kjærlighet tilbake. Han var på var på vei ut av løvens hule, ikke bare overlevende, men triumferende. I det han var i ferd med å legge det grønne gresset bak seg, fikk han plutselig se tre eldre menn på ærestribunen.

Det neste øyeblikket fortalte alt om hvor viktig denne kvelden var for nordmannen.

Solskjær knyttet neven og slo den fire ganger i luften. Høyt der oppe sto Sir Alex Ferguson og smilte tilbake, mens han slo hendene sammen. 77-åringen er mer enn noen andre symbolet på Manchester Uniteds storhet, og denne kvelden så han yngre og mer livsfrisk ut enn på lenge. Varmen oste ned mot gutten han hentet fra det norske Nordvestlandet for litt over 23 år siden.

En stolt United-manager hilser til sin gamle sjef på tribunen. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Ved siden av den gamle legenden sto David Gill, eksdirektøren som var Sir Alex' kanskje viktigste støttespiller det siste tiåret på Old Trafford. Mange mener at tomrommet han etterlot seg, var nesten like stort som det etter Ferguson.

I hatt og frakk uttrykte også Sir Bobby Charlton sin respekt til nordmannen nede på gresset. Om det skulle være noen i United-hierarkiet som er større enn Sir Alex, så er det Sir Bobby. Han var den første United-kapteinen som løftet det gjeveste europacuptrofeet.

Sir Alex Ferguson, David Gill og Sir Bobby Charlton på ærestribunen på Etihad lørdag kveld. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

En vill industri

Hvorfor denne lille historietimen i forlengelsen av det 161. Manchester-derbyet i ligasammenheng? Jo, fordi Ole Gunnar Solskjær er den som for disse heltene kroppsliggjør håpet om en ny storhetstid for den vaklende kjempen.

En suksess som skal bygges på de samme ideene som preget kongeriket rundt Old Trafford frem til Gill og Ferguson begge sa takk for seg i 2013. Den samme filosofien som gjorde at hele Fotball-Europa snakket om Charlton, George Best og Busby Babes for over et halvt århundre siden.

Og i starten av denne uken var det flere og flere som snakket om at eventyret snart kunne være over. «Det er en vill industri vi er en del av», oppsummerte Solskjærs gamle lagkamerat, Roy Keane etter kampen. Han tenkte da på at det bare er fem-seks dager siden avissidene var fulle av spekulasjoner om at Solskjærs regjeringstid kunne være over med tap for Tottenham og Manchester City.

Det er fortsatt under ett år siden han tok over etter José Mourinho. Nå hevdet tabloidavisen The Sun at nordmannen hadde sagt til spillerne at han fryktet sparken hvis uken endte med null poeng. Solskjær gikk riktignok til det uvanlige skrittet å kalle hele artikkelen for blank løgn.

The Times skrev på sin side at spillergruppen før Tottenham-kampen tok kontakt med klubbledelsen og ba dem om å være tålmodige med manageren.

Solskjær og spillerne takker United-fansen. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Rettet på journalist

Etter oppvisningen mot seriemesteren de to siste sesongene, er det ingen som tror at Solskjær sitter utrygt. Så fort snur det i fotball.

Matematikken er ganske enkel. Med to tap ville United vært på 12.-plass. Og enda verre, det ville bare vært tre poeng ned til Southampton på nedrykksplass. For en klubb som United er det fullstendig uholdbart å møte julehøytiden med et slikt regnskap.

Nå er de på femteplass, og det er bare fem poeng opp til Chelsea. London-laget har akkurat nå den fjerde og siste av plassene som gir rett til Champions League-spill neste sesong. Skulle United ende der, vil de fleste gi Solskjær godkjent i hans første hele sesong som United-sjef.

Han kalte 2-1-seieren over City den beste prestasjonen i hans tid som United-manager. Da en journalist spurte hvordan det var å slå både Mourinho og Guardiola i løpet av fem dager, var Solskjær rask til å presisere at det hadde skjedd i løpet av tre døgn.

Ingen skulle få redusere bragden til noe mindre enn den var.

Når Sir Alex smiler, så smiler United-fansen. Foto: Rui Vieira / AP

Verdigheten

Om det gir ham trygghet og arbeidsro videre? Solskjær svarte med å peke på omstruktureringene han har gjort i stallen, kulturendringen de måtte gjennomføre og spillestilen som skulle tilbake til røttene.

Han fortalte at det smertet å se fjorårets bortekamp i forberedelsen til denne kampen. Det var ikke gøy å se City rundspille United.

– Men i dag kom vi fra det med verdighet, avsluttet han.

Det var kanskje derfor de to Sir-ene og David Gill smilte så salige. De kunne gå hjem med verdigheten i behold. Samtidig vet både de og Solskjær at like fort som fiasko blir til suksess, så kan suksess også bli til fiasko i den brutale toppfotballen.

Solskjær trengte mer tid. Det har han nå sikret seg, men fortsatt er det langt frem til storheten som en gang var. Til syvende og sist er det der listen ligger. Også for Ole Gunnar Solskjær.