Fourcade på gråten etter seier: – Noen av de største i min karriere

Johannes Thingnes Bø gikk sakte og lurte veldig på hva som var galt. Martin Fourcade felte en tåre av glede over å være tilbake.

Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø tok en liten prat etter målgang i Östersund. Det var første gang på 51 uker at Fourcade vant et verdenscuprenn. I mellomtiden har Thingnes Bø tatt over skiskyttertronen. Foto: TT/NTB scanpix

ÖSTERSUND: Norske skiskyttere får ha oss unnskyldt. Det kom til å handle om franskmenn, og det handlet mer om en franskmann enn noen andre.

Han var vinnermaskinen. I år etter år var han helt der oppe. I syv år på rad vant han verdenscupen sammenlagt. Men forrige sesong gikk alt på tverke for Martin Fourcade. Det var 51 uker siden sist den svært så vinnervante franskmannen hadde vunnet et verdenscuprenn. Så slo han tilbake.

Fakta Verdenscup skiskyting onsdag

Verdenscup skiskyting onsdag i Östersund, Sverige (antall tilleggsminutt i parentes): Menn, 20 km:

1) Martin Fourcade, Frankrike 53.11,9 (1), 2) Simon Desthieux, Frankrike 0.12,7 min. bak (1), 3) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 1.50,8 (3), 4) Emilien Jacquelin, Frankrike 2.17,8 (2), 5) Benjamin Weger, Sveits 2.28,2 (1), 6) Tarjei Bø, Norge 2.28,8 (2), 7) Fabien Claude, Frankrike 2.32,4 (2), 8) Matvej Elisejev, Russland 2.54,6 (1), 9) Aleksandr Loginov, Russland 2.55,1 (2), 10) Johannes Thingnes Bø, Norge 3.12,6 (2). Øvrige norske: 13) Erlend Bjøntegaard, 3.32,4 (2), 31) Vetle Sjåstad Christiansen, 5.31,6 (1), 36) Johannes Dale, 5.45,2 (3), 37) Lars Helge Birkeland, 5.53,7 (3).

– Jeg snakket med Tarjei Bø her. Han er også en som har opplevd å komme tilbake etter mye motgang. Du vet hvor vanskelig det er, når du vet hvor hardt det har vært å komme tilbake. Mange tror at idrettsutøvere ikke tviler. Men det er det motsatte. Mitt hode og min kroppe var full av tvil før denne sesongen, sa Fourcade.

Onsdag kveld feide han i hvert fall noe tvil til side.

Fikk fred meg seg selv

Etter seieren på normaldistansen i verdenscupåpningen i Östersund onsdag kveld var han lykkelig.

– Dette var en av de største prestasjonene i min karriere, sa han etterpå og innrømmet at han vær svært nær å gråte på direkten på fransk TV. Det er ikke likt mannen som har i årevis dundret rundt på verdens skiskytterarenaer med en selvfølgelig vinnermine.

Martin Fourcade nyter et øyeblikk han har lengtet lenge etter. Å kunne ta imot gratulasjoner som vinner. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Men det at han nå ser ut til å være tilbake etter forrige sesongs uforståelig kollaps, fikk ham til å ta frem de virkelig store ordene.

– Jeg har ikke snakket så mye om det, men forrige sesong var virkelig vond for meg. Jeg har strevd med å være i verdenscupen og kjempe for plasseringer som jeg ikke ville kjempe om, fortalte han norske medier etter at han tatt tilbake den gule ledertrøyen i verdenscupen for første gang på lang tid.

Fakta Verdenscupen før jul Östersund: Torsdag 5. desember: 15 km kvinner Lørdag 7. desember: Stafett, menn Søndag 8. desember: Stafett, kvinner Hochfilzen: Fredag 13. desember: Sprint kvinner og sprint, menn Lørdag 14. desember: stafett kvinner, jaktstart menn Søndag 15. desember: stafett menn, jaktstart kvinner Le Grand Bornand: Torsdag 19. desember: sprint menn Fredag 20. desember: sprint kvinner Lørdag 21. desember: jaktstart kvinner og menn Søndag 22. desember: Fellesstart kvinner og menn

Hyller Fourcades løp

Johannes Thingnes Bø sto forrige sesong klar til å ta over etter skiskytterkongen var Pyreneene. Men i Östersund denne onsdagskvelden var det lite han kunne gjøre med de franske løperne. Ikke nok med at Martin Fourcade var tilbake på vinnersporet. Han ble fulgt av tre andre franske løpere nærmest.

Forrige sesongs verdenscupvinner hadde litt problemer med å godta at han ikke hadde hatt dagen i det hele tatt.

– Som et godt menneske så synes jeg det er godt at han lykkes. Men samtidig har man jo hele tiden et eget ønske om å være den beste. Jeg respekterer og hyller det han gjør i dag. Hans løp var veldig godt, sa han.

– Utrolig rart

For han som var den nye eneren i skiskyttersirkuset, ble normalen en gedigen nedtur. Han hadde oppskriftsmessig vunnet sprinten sist søndag. Han hadde forventninger om bedre enn den 10.-plassen han gikk inn til.

Det som bekymret han mer enn at han ble slått, var måte det skjedde på.

– Dette var utrolig rart. Jeg hadde fart som på en moderat trening likevel føltes det som maks motbakkeintervall. Jeg skjønner ikke hva det er som skjedde. Egentlig er det uforståelig. Det er ikke snakk om dårlige ski eller vanskelig føre. Jeg har rett og slett ingen forklaring på hva det var som skjedde, sier Thingnes Bø.

Han har opplevd å ha noen slike dager innimellom, men at denne nedturen var så markant nå, skjønte han lite av.

– Det er kanskje to og et halvt år siden sist noe slikt skjedde. Dette er kanskje det dårligste løpet jeg har gått i verdenscupen, fortalte han.

Eldste og best i familien

Tarjei Bø ble beste nordmann. Han slo lillebror, men når det første skulle være slik at han var best i familien, kom han et stykke ned på listen.

– Det var lite Bø, men mye Les Bleus i dag, sa han og var i sedvanlig godt humør. Han ville ikke skylde hverken på dårlige ski eller vanskelig føre.

– Men jeg tror nok smørerne våre klær seg litt på haken.