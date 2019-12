Mourinho kom med tydelig advarsel før Solskjær-møte. Det hjalp lite.

José Mourinho forutså hvordan Ole Gunnar Solskjærs lag kom til å fremstå. Han nådde ikke frem til egne spillere.

Publisert:

José Mourinho fikk ingen drømmeretur til Old Trafford. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Manchester United - Tottenham 2–1

OLD TRAFFORD: Det var langt ifra den tøffeste kvelden José Mourinho har hatt på Old Trafford. Til det var det siste året hans som Manchester United-sjef altfor turbulent og fylt av konflikt og uro.

Men returen til hans forrige hjemmearena endte med portugiserens første tap som Tottenham-sjef. Etter kampen prøvde han på ingen måte å bortforklare nederlaget. Mourinho erkjente enkelt og greit at United hadde vært det beste laget.

– Den første halvtimen var de ikke bare bedre enn oss, de var mye bedre enn oss. Vi var heldige, sa han om det faktum at Spurs kom fra de første 30 med bare ett baklengsmål.

Dele Alli utlignet til 1–1 før pause, og etter kampen sa den engelske landslagsspilleren at han og lagkameratene trolig var blitt for arrogante og kjepphøye før kampen.

Solskjær vant første duell mot sin forgjenger. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

– De er ikke redde for det

Dermed tapte de også de mange små slagene og krigene underveis i kampen. Akkurat det var noe manageren hadde prøvd å advare dem om på forhånd, avslørte Mourinho etter kampen.

– For å være ærlig, så prøvde jeg å innprente det hos dem. Jeg prøvde å si akkurat hvordan United går inn i slike kamper. De gjorde det samme mot Liverpool og Chelsea. De har mye fart, de løper hele tiden, og de prøver å løfte moralen til supporterne, forklarte Mourinho, som har sett på nært hold hvordan publikum på Old Trafford reagerer på en slik innstilling.

Han la til at United denne sesongen ofte har kommet til de store kampene fra dårlige resultater mot dårlige lag. Det samme var tilfellet nå. På de fire siste ligakampene hadde Solskjærs lag avgitt poeng mot Bournemouth, Sheffield United og Aston Villa.

– Da tror folk gjerne at det blir enkelt for de større lagene, sa Mourinho. Han mener imidlertid spillestilen til United passer perfekt mot de beste motstanderne.

– De er ikke redde for å være defensive, ta tiden de trenger og ta kontroll over følelsene i kampen, beskriver portugiseren, som selv ble anklaget for å ha en for defensiv innstilling som United-sjef.

Dele Alli gratuleres etter 1–1-målet. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

– Elsker å se det

Ole Gunnar Solskjær mente på sin side at laget hadde spilt en av de beste kampene denne sesongen.

Han la ikke skjul på at United har vært for dårlige til å bryte ned lag som legger seg lavt.

Nordmøringen gjentar igjen og igjen at han ber spillerne gå ut på banen og uttrykke seg og utfordre motstanderne én mot én.

– Jeg elsker å se det, supporterne på Stretford End elsker å se det. United-fansen liker det når kantspillere og angripere spiller med mot.

Han trakk spesielt frem tomålsscorer Marcus Rashford.

– Han er 22 år, og i dag spilte han som om han var i hagen eller bakgården sammen med kameratene sine. Han nøt det virkelig, sier Solskjær.