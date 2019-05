I sin tid i Chelsea vant Mikel (t.v.) to Premier League, en Champions League, en Europaleague, fire FA cup og to ligacup. Bala (t.h.) har for det meste holdt seg i Rogaland etter overgangen fra Lyn. Nå spiller han for Rosseland som åpner sin sesong torsdag kveld. FOTO: Martin Meissner / AP og Anders Minge