Doddo sliter med å tilgi etter Branns kamp mot Viking.

Normalt er det ikke greit med lag som bruker all sin energi på dommeren, og normalt er det ikke greit med trenere som forklarer tap med feilaktige dommeravgjørelser. Jeg synes heller ikke at det er greit med supportere, som meg, som kun snakker om dommeren etter et Brann-tap. Det er noe sytete, ufokusert og bortforklarende med det.

Men det finnes unntak for slik atferd, og ett av dem fikk vi i Branns bortemøte mot Viking. For aldri har vel menneskeheten opplevd større dommerfeil enn de som ble begått i Stavanger på lørdag.

Carina Johansen / NTB scanpix

«Det var et sjokk»

Det var et sjokk da det ikke ble dømt i den første straffesituasjonen. Et mer krystallklart straffe skal du lete Youtube rundt etter. Bamba ble rett og slett meid ned av Vikings keeper Iven Austbø.

Jaja, tenkte jeg da, vi får vel straffe i neste situasjon. Det gjorde de ikke. Sjokk gikk over til sorg. Berisha ble løpt ned bakfra uten at dommeren foretok seg noe. Jeg vet ikke hvorfor han ikke blåste. Forvekslet han det vi kaller fotball med det amerikanerne kaller «football»?

Sorg gikk over til sinne da Berisha ble bokset ned av Iven Austbø. Noe liknende har vi ikke sett siden Vest-Tysklands keeper Toni Schumachers overfall på Patrick Battiston i VM i 1982.

«En tilhenger av tilgivelse»

Jeg søker vanligvis forståelse når noen begår en feil, og jeg er tilhenger av tilgivelse. Men jeg må innrømme at jeg sliter med å finne de rette empatiske og tilgivende følelsene for Ola Hobber Nilsen – og Tommy Høiland, Usman Sale, Kristian Thorstvedt, Bjarne Berntsen, og alle de andre som bor midt i Bibelbeltet, også kalt Lykkelandet. Gi meg noen dager så er jeg tilbake i vater, men i skrivende stund ligner jeg mer på Satan enn Jesus.

Det er ikke bare det at Brann ble snytt for tre av verdenshistoriens mest opplagte straffespark, men siddisene fikk også lov til å bryte regelverket, gang på gang, uten at det fikk konsekvenser. Allerede etter fire minutter skulle Tommy Høiland vært utvist for sin brutale takling på Vito Wormgoor. Han fikk ikke engang gult.

Dermed står Brann igjen med fattige fire poeng på fire kamper. Det er ingen krise, men det er langt mindre enn hva vi alle hadde forventet oss.

Bård Bøe

«Har vært en magiker»

Lars Arne Nilsen har vært en magiker med Brann. Han har hatt en egen evne til å få ut det aller beste av laget sitt. Brann har imidlertid gått fra å overprestere til å underprestere. Uavhengig av slag og spark, siddiser og slette dommeravgjørelser, skal Brann prestere bedre enn det de gjort hittil denne sesongen.

Spør du meg er det tid for å sette en klar førsteellever. Det blir for mye usikkerhet hos spillerne, og det blir for lite relasjonsbygging med alle de store utskiftingene. LAN har brukt hele 20 spillere. Det er i overkant mye.

Det bør være en overkommelig oppgave for Nilsen å plukke ut de rette elleve. Hittil i sesongen er det noen spillere som har fungert klart bedre enn andre. Petter Strand for eksempel. Mot Viking var han igjen en av Branns beste. En fantastisk spiller. Haugen er for god til å sitte på benken. Det er også Bamba, Berisha og Jenssen. Og var det ikke tryggere med Håkon Opdal i mål?

Brann er nede for telling, men jeg føler meg trygg på at de snart reiser seg igjen. Brann var det beste laget i Stavanger. Det var egentlig en god kamp av dem. Fortsetter de slik kan selv ikke dårlige dommere stoppe dem.