Svarte på Manchester Citys seier lørdag.

CARDIFF CITY - LIVERPOOL 0–2

Liverpool måtte igjen jobbe hardt for poengene på bortebane i Premier League. Georginio Wijnaldums kanonskudd banet vei for 2-0 over nedrykkstruede Cardiff.

Dermed ble det nok en gang et tronskifte på tabelltoppen. Jürgen Klopps lag er to poeng foran Manchester City, men den regjerende mesteren har fire kamper igjen mot Liverpools tre. Det går mot en thrilleravslutning i gullstriden.

I Wales kom Liverpools åpningsmål etter 57 minutter. På direkten hamret Wijnaldum til på Trent Alexander-Arnolds lave corner og sendte ballen knallhardt i nettmaskene.

Det var en sjelden bortescoring fra den nederlandske midtbanespilleren. 19 av Wijnaldums 21 Premier League-mål har kommet hjemme på Anfield.

– Det var spennende hele kampen. Det var veldig tøft, og vi visste at de ville gjøre alt for å gjøre det vanskelig for oss med tanke på situasjonen begge lagene er i, sa Wijnaldum til BBC.

Delte straffemeninger

På tampen trygget James Milner seieren med en sikker straffe. Cardiff-keeper Neil Etheridge kastet seg feil vei. Dommer Martin Atkinson pekte bestemt på krittmerket etter at Sean Morrison felte en feilvendt Mohamed Salah.

– Det var fantastisk hvordan vi scoret målene. Ingen tvil om straffen. Han tok tak i ham fem eller seks ganger, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

– Jeg synes Morrison har hatt drakta si dratt ti ganger verre enn det. Jeg synes det var et dumt og billig straffe å gi. Han gir dommeren en mulighet til å gi det, men teatralske Salah varter opp med et stup til 9,9 i stil, sa Cardiff-manager Neil Warnock.

Enorm bom

Jordan Henderson burde gitt Liverpool 2-0 allerede fire minutter etter Wijnaldums kanon, men på så å si åpent mål skjøt kapteinen over fra kort hold. Det kunne ha kostet gjestene dyrt.

Like etter greide en helt upresset Morrison på utrolig vis å heade en corner over et tomt bur fra fire meter. Liverpool-keeper Alisson bommet og slo hull i luften, men slapp unna med det

Like før pause kunne Cardiff tatt en sjokkledelse. I kjølvannet av en corner kastet tidligere Brann-angriper Oumar Niasse seg rundt og sendte av gårde et svært farlig skudd, men Allison var reaksjonssterk og slo unna oppunder tverrliggeren.

Fakta: Engelsk eliteserie fotball søndag, 35. runde: Arsenal – Crystal Palace 2-3 (0-1) Mål: 0-1 Christian Benteke (17), 1-1 Mesut Özil (47), 1-2 Wilfried Zaha (61), 1-3 James McArthur (69), 2-3 Pierre-Emerick Aubameyang (77). Cardiff – Liverpool 0-2 (0-0) Mål: 0-1 Georginio Wijnaldum (57), 0-2 James Milner (str. 81). 32.082 tilskuere. Everton – Manchester U. 4-0 (2-0) Mål: 1-0 Richarlison (13), 2-0 Gylfi Sigurdsson (28), 3-0 Lucas Digne (56), 4-0 Theo Walcott (64). 39.395 tilskuere.

Lett program

Tidligere i omgangen var Salah kun en mesterlig beinparade fra Etheridge unna å gjøre sitt 20. seriemål for sesongen. Roberto Firmino hadde også en kjempesjanse etter 22 minutter, men brasilianeren var ikke kald nok alene med Cardiffs sisteskanse og avsluttet til side for mål.

Liverpool skal møte Huddersfield (h), Newcastle (b) og Wolverhampton (h) i sine tre siste kamper. Manchester City skal opp mot byrival United (b), Burnley (h), Leicester (h) og Brighton (b). Liverpool jakter sin første serietittel siden 1990.

Med tapet ligger Cardiff fortsatt under nedrykksstreken når tre serierunder gjenstår. Waliserne er tre poeng bak Brighton på sikker grunn.

– Vi har tre tøffe kamper igjen og trenger at ting går vår vei. Vi har ikke hatt flaks de siste ukene. Vi kjempet til slutten, og fansen er fremdeles med oss, sa Warnock.

(©NTB)