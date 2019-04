KORT FORKLART: Juventus betalte mer for Cristiano Ronaldo enn det Ajax tjener på ett år. Likevel var det nederlenderne som avanserte til semifinale.

Dette har skjedd: Tirsdag kveld sto den nederlandske fotballklubben Ajax for en fotballsensasjon da de avanserte til semifinale i Champions League på bekostning av Juventus. I forrige runde slo de Real Madrid.

Hva det betyr: I en fotballverden der pengene styrer stadig mer, og der mye tyder på at en gruppe superklubber helst vil leke for seg selv, er det Ajax gjør, naturstridig.

Den økonomiske kløften

«Jeg har aldri sett en sekk med penger score mål.»

Slik lyder et av de berømte sitatene til den avdøde fotball- og Ajax-legenden Johan Cruyff.

Budskapet var at det var fullt mulig for mindre bemidlede klubber å beseire de største og rikeste.

Realiteten i dagens fotballverden er imidlertid at forskjellene er så store at det skal svært mye til.

Som denne oversikten viser, har Ajax et helt annet økonomisk grunnlag enn klubbene de konkurrer med i Champions League:

Derfor er det så spesielt

At det var akkurat Juventus som ble sendt hodestups ut av Ajax, er spesielt av flere grunner:

Den økonomiske forskjellen er gigantisk. Juventus betalte mer i overgangssum for Cristiano Ronaldo i fjor sommer enn det Ajax som klubb tjener i løpet av ett år.

Juventus betalte mer i overgangssum for Cristiano Ronaldo i fjor sommer enn det Ajax som klubb tjener i løpet av ett år. Alt handler om Europa for Juventus. Hovedmotivasjonen for å kjøpe Ronaldo var å vinne Champions League og akselerere arbeidet med å bli en av verdens aller mektigste klubber.

Hovedmotivasjonen for å kjøpe Ronaldo var å vinne Champions League og akselerere arbeidet med å bli en av verdens aller mektigste klubber. Klubbstyrelederen jobber for økt klasseskille.

Det siste poenget handler om at Andrea Agnelli, som også leder interesseorganisasjonen ECA, har gått i spissen for et forslag som vil gjøre Champions League til en delvis lukket turnering.

Alessandro Di Marco / TT NYHETSBYRÅN

Første gang siden 2005

Mektige fotballtopper diskuterer ulike forslag om hvordan turneringene skal organiseres i fremtiden. Det meste tyder på at forandringene vil bli store, og det vil trolig innebære at stadig mer legges til rette for de rikeste.

Det er allerede lenge siden Champions League ble en turnering for de få.

At Ajax nå er i semifinalen, betyr at det er første gang siden 2005 (PSV Eindhoven) et lag fra en liga utenfor de fem største (England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike) er kommet så langt.

Til tross fot fotballens lover, og til tross for å ha turneringens yngste lag, har Ajax slått Real Madrid og Juventus. I perioder lekte de med gigantene.

FIKK DU MED DEG DENNE? På det legendariske Ajax-akademiet er alt så tilrettelagt at spillerne slipper å tenke. Det begynner i åtteårsalderen

Ajax’ lagbygging

Så hvordan er det mulig?

I New York Times fortelles historien om et møte ved Ajax’ treningsanlegg i fjor sommer.

Møtet ble ledet av klubbdirektør Edwin van der Sar og sportsdirektør Marc Overmars, og til stede var syv av lagets lovende spillere.

Spillerne ble vist en video, der hver av dem ble sammenlignet med en Ajax-legende. Målsettingen var å overbevise dem om å bli i klubben litt lenger. Om først å oppnå noe i Ajax, for så å dra til de største klubbene.

Justin Kluivert dro til Roma. Men resten ble. Og nå er de i semifinalen i Champions League.

Det viser at smart lagbygging fortsatt kan konkurrere med økonomiske muskler, i hvert fall til en viss grad. Kanskje (men trolig ikke) får det også de mektige fotballtoppene til å tenke seg om én gang til:

Er fotballen virkelig tjent med å gjøre det enda vanskeligere for klubber som dette?

Men til tross for sensasjonstriumfene må også Ajax forholde seg til virkeligheten. Til sommeren selges midtbanestjernen Frenkie de Jong til Barcelona. De fleste tror at også klubbkaptein Matthijs de Ligt forsvinner.

I Ajax tenker de imidlertid slik: En stjerne forsvinner, og det åpner opp for en ny, fremtidig stjerne.