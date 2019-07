Fem år er gått siden David Moyes fikk sparken i Manchester United. Nå åpner han opp om sparkingen.

Skotten tok over jobben som Manchester United-manager etter Sir Alex Ferguson, som hadde tatt klubben til utrolige høyder siden 1986. Med to Champions League-titler, 13 seriegull og oppfostring av store navn, ble Ferguson ansett som en av verdens aller beste managere.

Arvtageren varte bare i ti måneder før han fikk sparken. I et stort intervju med The Mirror snakker han om sparkingen, og kommer samtidig med en advarsel til Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg tror det blir en ny tøff sesong for Ole, men han prøver alt han kan for å gjøre det bra. Jeg håper han lykkes, men det er enorme forventninger, sier Moyes til den britiske avisen.

– Trodde jeg skulle få tid

– Det var en stor mulighet for meg og jeg følte jeg passet inn. Jeg skulle ønske jeg hadde gjort det bedre. Jeg fikk ikke nok tid og var nok litt naiv. Jeg trodde jeg skulle få mer tid og at det var i klubbens verdier, sier Moyes til The Mirror.

Den daværende 50-åringen hadde da ledet Everton i elleve år.

– Men jeg er skuffet over meg selv, over at jeg ikke fikk det til å fungere. Jeg føler meg mye bedre enn jeg fikk vist. At Sir Alex vant serien med det laget er veldig imponerende, fortsetter han.

Men Moyes skulle gjerne hatt tid.

Tror han kunne gjort en bedre jobb

– Om jeg tror United ville vært i Champions League nå, med meg som sjef? Ja, det tror jeg. Om jeg tror vi ville vært en mye mer stabil klubb? Ja. Samtidig må jeg innrømme at vi måtte vunnet mange flere kamper i min korte tid der, sier Moyes.

Louis van Gaal og José Mourinho har også prøvd lykken uten å få det til på Old Trafford.

Seks år etter at Ferguson ledet klubben til sitt hittil siste seriegull, skal Ole Gunnar Solskjær ta fatt på sin første hele sesong i klubben som tok ham inn i varmen som midlertidig sjef i desember.

Etter å ha landet et utrolig seiersrekke og Champions League-avansement mot Paris Saint-Germain fikk han jobben på permanent basis. En turbulent vår fulgte, og nå er Moyes spent.

– Det er en tøff jobb. Veldig gode og rutinerte managere har feilet. Man er forventet å vinne alle kamper og man skal underholde, sier Moyes, som etter United-tiden har hatt jobber i Real Sociedad, Sunderland og West Ham.

I Norge

Tirsdag kveld leder Solskjær sitt Manchester United i Norge for første gang, når hjembyen Kristiansund tar med seg sitt kjære KBK til Ullevaal.

Ullevaal stadion ble mandag kveld utsolgt, og Solskjærs sønn Noah er med i troppen til eliteserielaget.

– Det blir en spesiell dag for en kristiansunder å se Manchester United mot Kristiansund. Vi gleder oss, vi. Det blir en fin gjennomkjøring. Jeg vet jo hva KBK står for. Det er artig å sammenligne Eliteserien og Premier League og se styrkeforskjellen, sa Ole Gunnar Solskjær mandag ettermiddag.